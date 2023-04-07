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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
Украинские войска в 18.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:10
2023-04-07T19:10
2023-04-07T19:14
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230405/dnr-1863332704.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра