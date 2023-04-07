https://ria.ru/20230407/dolschiki-1863759227.html

В России в I квартале восстановили права более 9 тысяч обманутых дольщиков

В России в I квартале восстановили права более 9 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости, 07.04.2023

В России в I квартале восстановили права более 9 тысяч обманутых дольщиков

В России по итогам первого квартала 2023 года восстановлены права более 9 тысяч обманутых дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:10

2023-04-07T14:10

2023-04-07T14:10

россия

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

дольщики

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В России по итогам первого квартала 2023 года восстановлены права более 9 тысяч обманутых дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин."В первом квартале 2023 года с помощью федеральных механизмов введены в эксплуатацию 29 ранее проблемных многоквартирных домов. Квартиры в них получат порядка 3,1 тысячи пострадавших дольщиков. Еще порядка 700 человек получили от Фонда развития территорий выплаты в совокупном размере 2,2 миллиарда рублей. Около 5,5 тысячи дольщиков восстановлены в правах силами субъектов РФ", – приводит пресс-служба ФРТ слова Хуснуллина.В сообщении ФРТ напоминается, что федеральными механизмами помощи дольщикам являются завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, региональными – привлечение нового инвестора для достройки объекта, предоставление компенсационного жилья, выплаты."Всего силами федерального и региональных фондов в 2019–2023 годах были введены в эксплуатацию 206 домов, что позволило восстановить права около 29,9 тысячи дольщиков", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.По словам исполнительного директора ФРТ Константина Тимофеева, к настоящему моменту еще 43,6 тысячи граждан получили от ФРТ компенсации. Общая сумма перечисленного возмещения составила 115,6 миллиарда рублей.В ФРТ напоминают, что только в 2022 году в России восстановили права 54 тысяч пострадавших дольщиков. Благодаря фонду достроили 110 проблемных объектов, а 15,7 тысячи пострадавших граждан получили компенсации суммарно на 55,8 миллиарда рублей. Регионы самостоятельно восстановили в правах 25,2 тысячи дольщиков.Всего в 2019-2023 годах общими усилиями фонда и регионов восстановлены права более 170 тысяч дольщиков, пострадавших от действий застройщиков. При этом, начиная с 2019 года, набсовет фонда принял решения о выплатах по 828 объектам, расположенным в 55 регионах РФ, указывается в сообщении.Кроме того, в нем добавляется, что из 50 тысяч обманутых дольщиков, за восстановление прав которых отвечает ФРТ, примерно 39 тысяч человек должны получить квартиры в достраивающихся домах, а 1,5 тысячи человек – денежные компенсации. "Еще по 9 тысячам дольщиков в этом году предстоит определить механизм восстановления прав. Мы рассчитываем на окончание в этом году 90% объектов по всем российским регионам. По 10% видим, что сроки могут сдвинуться на 2024 год", - отметил гендиректор фонда.Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.

https://ria.ru/20230406/zhkkh-1863401564.html

https://ria.ru/20230403/frt-1862653239.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), дольщики