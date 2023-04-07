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Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога - РИА Новости, 07.04.2023
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16:48 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/dialog-1863819772.html
Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога
Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога - РИА Новости, 07.04.2023
Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога
Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:48
2023-04-07T16:48
в мире
китай
франция
эммануэль макрон
си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона. "Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, а также экономического и финансового диалога на высоком уровне и механизмов культурного обмена на высоком уровне для развития двустороннего сотрудничества", - приводит слова заявления агентство Синьхуа. Отмечается, что стороны договорились провести новые встречи трех основных механизмов в течение года. Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
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в мире, китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин
В мире, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин
Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога

Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона.
"Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, а также экономического и финансового диалога на высоком уровне и механизмов культурного обмена на высоком уровне для развития двустороннего сотрудничества", - приводит слова заявления агентство Синьхуа.
Отмечается, что стороны договорились провести новые встречи трех основных механизмов в течение года.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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