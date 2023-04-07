Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога
Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне
© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона.
"Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, а также экономического и финансового диалога на высоком уровне и механизмов культурного обмена на высоком уровне для развития двустороннего сотрудничества", - приводит слова заявления агентство Синьхуа.
Отмечается, что стороны договорились провести новые встречи трех основных механизмов в течение года.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.