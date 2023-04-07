https://ria.ru/20230407/dialog-1863819772.html

Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога

Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога - РИА Новости, 07.04.2023

Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога

Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:48

2023-04-07T16:48

2023-04-07T16:48

в мире

китай

франция

эммануэль макрон

си цзиньпин

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона. "Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога на высоком уровне, а также экономического и финансового диалога на высоком уровне и механизмов культурного обмена на высоком уровне для развития двустороннего сотрудничества", - приводит слова заявления агентство Синьхуа. Отмечается, что стороны договорились провести новые встречи трех основных механизмов в течение года. Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

китай

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин