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Рекордное количество обращений поступило детскому омбудсмену МО за год
Рекордное количество обращений поступило детскому омбудсмену МО за год - РИА Новости, 07.04.2023
Рекордное количество обращений поступило детскому омбудсмену МО за год
За год количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой по поводу родительских споров достигло рекордных... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:57
2023-04-07T16:57
2023-04-07T16:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За год количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой по поводу родительских споров достигло рекордных показателей. За указанный период поступило свыше 370 таких заявлений, сообщил телеканал "360"."Даже в сравнении с 2021 годом рост более чем на 30%. И мы ожидаем, что такая динамика будет продолжаться не столько потому, что споров становится больше, а потому что родители, лишенные радости общения с детьми после развода, не находят помощи в других инстанциях, а в результате страдают дети", – рассказала Ксения Мишонова.В 2021 году начал работать проект "НЕделим". Инициатором его создания стала уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Проект запустили в семи округах. Он дал возможность родителям пройти процедуру медиации, для того чтобы уладить спорные моменты в вопросах воспитания детей.Мишонова подчеркнула, что проект хорошо работает, так что было решено распространить его на все округа Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
За год количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой по поводу родительских споров достигло рекордных показателей. За указанный период поступило свыше 370 таких заявлений, сообщил телеканал "360"
.
"Даже в сравнении с 2021 годом рост более чем на 30%. И мы ожидаем, что такая динамика будет продолжаться не столько потому, что споров становится больше, а потому что родители, лишенные радости общения с детьми после развода, не находят помощи в других инстанциях, а в результате страдают дети", – рассказала Ксения Мишонова.
В 2021 году начал работать проект "НЕделим". Инициатором его создания стала уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Проект запустили в семи округах. Он дал возможность родителям пройти процедуру медиации, для того чтобы уладить спорные моменты в вопросах воспитания детей.
Мишонова подчеркнула, что проект хорошо работает, так что было решено распространить его на все округа Подмосковья.