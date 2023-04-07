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В Госдуме предложили увеличить срок за действия по дестабилизации в России
В Госдуме предложили увеличить срок за действия по дестабилизации в России - РИА Новости, 07.04.2023
В Госдуме предложили увеличить срок за действия по дестабилизации в России
Максимальный срок лишения свободы за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в РФ, предложено увеличить с 15 до 20... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T22:47
2023-04-07T22:47
2023-04-07T22:47
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Максимальный срок лишения свободы за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в РФ, предложено увеличить с 15 до 20 лет, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Вместе с коллегами из комитета по безопасности и противодействию коррупции депутаты разработали и внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, написал Пискарев в своем телеграм-канале. "Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет)", - отметил Пискарев.
https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили увеличить срок за действия по дестабилизации в России
В ГД предложили увеличить срок за действия по дестабилизации ситуации в России до 20 лет