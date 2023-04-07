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В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским - РИА Новости, 07.04.2023
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17:04 07.04.2023 (обновлено: 18:06 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/deboshir-1863827441.html
В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским
В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским - РИА Новости, 07.04.2023
В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским
Следователи проводят проверку в отношении 37-летнего жителя Казани, вылетавшего в Таиланд, который был нетрезв, курил на борту самолета, сопротивлялся... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:04
2023-04-07T18:06
россия
происшествия
казань
таиланд
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ , 7 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку в отношении 37-летнего жителя Казани, вылетавшего в Таиланд, который был нетрезв, курил на борту самолета, сопротивлялся задержанию и угрожал полицейским, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, вечером 6 апреля командиром самолета "Казань – У-Тапао (Таиланд)" было принято решение об отказе в перелете пассажиру. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, курил на борту воздушного судна, использовал нецензурную лексику в адрес присутствующих, на замечания не реагировал", - говорится в сообщении.Полицейские задержали авиадебошира и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани. При этом мужчина публично оскорблял сотрудников полиции и угрожал им расправой.Следственное управление отмечает, что нарушитель своими противоправными действиями подвергал опасности нормальное функционирование воздушного транспорта и активными действиями оказывал сопротивление сотрудникам полиции.В отношении него проводится доследственная проверка по статье "оскорбление представителя власти".Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в отношении задержанного авиадебошира составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения" и "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". По одной статье максимальное наказание - арест до 15 суток, по другой - штраф до 1,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230406/deboshir-1863368398.html
https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html
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Екатерина Зайцева
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россия, происшествия, казань, таиланд, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Казань, Таиланд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским

В Казани задержали мужчину, устроившего дебош на борту рейса в Таиланд

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ , 7 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку в отношении 37-летнего жителя Казани, вылетавшего в Таиланд, который был нетрезв, курил на борту самолета, сопротивлялся задержанию и угрожал полицейским, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, вечером 6 апреля командиром самолета "Казань – У-Тапао (Таиланд)" было принято решение об отказе в перелете пассажиру. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, курил на борту воздушного судна, использовал нецензурную лексику в адрес присутствующих, на замечания не реагировал", - говорится в сообщении.
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Дебошира с рейса Москва-Магадан поместили в лечебницу
6 апреля, 07:23
Полицейские задержали авиадебошира и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани. При этом мужчина публично оскорблял сотрудников полиции и угрожал им расправой.
Следственное управление отмечает, что нарушитель своими противоправными действиями подвергал опасности нормальное функционирование воздушного транспорта и активными действиями оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
В отношении него проводится доследственная проверка по статье "оскорбление представителя власти".
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в отношении задержанного авиадебошира составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения" и "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". По одной статье максимальное наказание - арест до 15 суток, по другой - штраф до 1,5 тысячи рублей.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты
26 марта, 21:24
 
РоссияПроисшествияКазаньТаиландСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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