https://ria.ru/20230407/deboshir-1863827441.html

В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским

В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским - РИА Новости, 07.04.2023

В Казани задержали авиадебошира, угрожавшего полицейским

Следователи проводят проверку в отношении 37-летнего жителя Казани, вылетавшего в Таиланд, который был нетрезв, курил на борту самолета, сопротивлялся... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:04

2023-04-07T17:04

2023-04-07T18:06

россия

происшествия

казань

таиланд

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ , 7 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку в отношении 37-летнего жителя Казани, вылетавшего в Таиланд, который был нетрезв, курил на борту самолета, сопротивлялся задержанию и угрожал полицейским, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, вечером 6 апреля командиром самолета "Казань – У-Тапао (Таиланд)" было принято решение об отказе в перелете пассажиру. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, курил на борту воздушного судна, использовал нецензурную лексику в адрес присутствующих, на замечания не реагировал", - говорится в сообщении.Полицейские задержали авиадебошира и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани. При этом мужчина публично оскорблял сотрудников полиции и угрожал им расправой.Следственное управление отмечает, что нарушитель своими противоправными действиями подвергал опасности нормальное функционирование воздушного транспорта и активными действиями оказывал сопротивление сотрудникам полиции.В отношении него проводится доследственная проверка по статье "оскорбление представителя власти".Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в отношении задержанного авиадебошира составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения" и "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". По одной статье максимальное наказание - арест до 15 суток, по другой - штраф до 1,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230406/deboshir-1863368398.html

https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html

россия

казань

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, казань, таиланд, следственный комитет россии (ск рф)