https://ria.ru/20230407/cpetssluzhby-1863757700.html

Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки

Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки - РИА Новости, 07.04.2023

Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки

Силовые структуры Белоруссии и России готовы к отражению террористических атак, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:31

2023-04-07T14:31

2023-04-07T14:31

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

андрей красов

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Силовые структуры Белоруссии и России готовы к отражению террористических атак, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Андрей Красов.Красов выступил в пятницу перед слушаниями "Актуальные вопросы миграционной политики: практические решения и перспективы законодательного регулирования", которые были организованы Парламентским Собранием в Минске, передает Sputnik.Красов напомнил о давлении со стороны стран Запада, с которым пришлось столкнуться двум странам."Это экономическое давление, информационное, но, несмотря на внешнее воздействие со стороны коллективного Запада, мы выстояли и устойчиво стоим на своих ногах, двигаемся вперед. Мы можем говорить о развитии общего экономического пространства Союзного государства, о создании концепции безопасности нашего Союзного государства", - сказал он.Зампред комитета Госдумы также напомнил, что уже проработан вопрос координации спецслужб."В это непростое время наши спецслужбы, силовые структуры готовы к отражению террористических атак, в том числе, создания других политических структур неонацистского толка. То есть главный посыл в том, мы должны обеспечить безопасность наших граждан", - подчеркнул он.Важной частью работы в Союзном государстве, добавил он, является обеспечение безопасности в области миграционной политики.По его словам, благодаря работе глав государств и правительств, парламентариев двух стран в этой сфере убираются последние барьеры."Не так давно приняли соглашение о взаимном признании виз, это позволило снять последние барьеры. Иностранные граждане могут въезжать - выезжать, следовать транзитом через территорию наших государств. Для этого им достаточно получить визу одной из стран, что позволяет развивать экономическое пространство Беларуси и России, развивать бизнес-кооперацию, научное сотрудничество", - пояснил Красов.Он также затронул вопрос прав и свобод мигрантов."У наших и иностранных граждан есть права и свободы на перемещение, но мы не должны забывать о безопасности жителей Союзного государства", - сказал Красов.Депутат полагает, что силовые структуры Союзного государства должны быстро обмениваться данными о въезжающих и выезжающих, выданных визах или отказах в их получении. Также он обратил внимание на необходимость мониторинга мигрантов, которые въезжают на территории Белоруссии и России.

https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863599767.html

https://ria.ru/20230405/sotrudnichestvo-1863235900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, андрей красов