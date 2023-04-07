Рейтинг@Mail.ru
Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:31 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/cpetssluzhby-1863757700.html
Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки
Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки - РИА Новости, 07.04.2023
Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки
Силовые структуры Белоруссии и России готовы к отражению террористических атак, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:31
2023-04-07T14:31
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
андрей красов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54e5cbaa0df3fb677f172f1d353bb6a4.jpg
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Силовые структуры Белоруссии и России готовы к отражению террористических атак, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Андрей Красов.Красов выступил в пятницу перед слушаниями "Актуальные вопросы миграционной политики: практические решения и перспективы законодательного регулирования", которые были организованы Парламентским Собранием в Минске, передает Sputnik.Красов напомнил о давлении со стороны стран Запада, с которым пришлось столкнуться двум странам."Это экономическое давление, информационное, но, несмотря на внешнее воздействие со стороны коллективного Запада, мы выстояли и устойчиво стоим на своих ногах, двигаемся вперед. Мы можем говорить о развитии общего экономического пространства Союзного государства, о создании концепции безопасности нашего Союзного государства", - сказал он.Зампред комитета Госдумы также напомнил, что уже проработан вопрос координации спецслужб."В это непростое время наши спецслужбы, силовые структуры готовы к отражению террористических атак, в том числе, создания других политических структур неонацистского толка. То есть главный посыл в том, мы должны обеспечить безопасность наших граждан", - подчеркнул он.Важной частью работы в Союзном государстве, добавил он, является обеспечение безопасности в области миграционной политики.По его словам, благодаря работе глав государств и правительств, парламентариев двух стран в этой сфере убираются последние барьеры."Не так давно приняли соглашение о взаимном признании виз, это позволило снять последние барьеры. Иностранные граждане могут въезжать - выезжать, следовать транзитом через территорию наших государств. Для этого им достаточно получить визу одной из стран, что позволяет развивать экономическое пространство Беларуси и России, развивать бизнес-кооперацию, научное сотрудничество", - пояснил Красов.Он также затронул вопрос прав и свобод мигрантов."У наших и иностранных граждан есть права и свободы на перемещение, но мы не должны забывать о безопасности жителей Союзного государства", - сказал Красов.Депутат полагает, что силовые структуры Союзного государства должны быстро обмениваться данными о въезжающих и выезжающих, выданных визах или отказах в их получении. Также он обратил внимание на необходимость мониторинга мигрантов, которые въезжают на территории Белоруссии и России.
https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863599767.html
https://ria.ru/20230405/sotrudnichestvo-1863235900.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2619cc5191ea1f642619135ca369f481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, андрей красов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Андрей Красов

Красов: cпецслужбы СГ готовы отражать террористические атаки

© Фото : Пресс-служба Парламентского СобранияДепутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Пресс-служба Парламентского Собрания
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Силовые структуры Белоруссии и России готовы к отражению террористических атак, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Андрей Красов.
Красов выступил в пятницу перед слушаниями "Актуальные вопросы миграционной политики: практические решения и перспективы законодательного регулирования", которые были организованы Парламентским Собранием в Минске, передает Sputnik.
Красов напомнил о давлении со стороны стран Запада, с которым пришлось столкнуться двум странам.
"Это экономическое давление, информационное, но, несмотря на внешнее воздействие со стороны коллективного Запада, мы выстояли и устойчиво стоим на своих ногах, двигаемся вперед. Мы можем говорить о развитии общего экономического пространства Союзного государства, о создании концепции безопасности нашего Союзного государства", - сказал он.
Флаги России и Белоруссии
Мишустин рассказал об интеграции России и Белоруссии
6 апреля, 20:26
Зампред комитета Госдумы также напомнил, что уже проработан вопрос координации спецслужб.
"В это непростое время наши спецслужбы, силовые структуры готовы к отражению террористических атак, в том числе, создания других политических структур неонацистского толка. То есть главный посыл в том, мы должны обеспечить безопасность наших граждан", - подчеркнул он.
Важной частью работы в Союзном государстве, добавил он, является обеспечение безопасности в области миграционной политики.
По его словам, благодаря работе глав государств и правительств, парламентариев двух стран в этой сфере убираются последние барьеры.
"Не так давно приняли соглашение о взаимном признании виз, это позволило снять последние барьеры. Иностранные граждане могут въезжать - выезжать, следовать транзитом через территорию наших государств. Для этого им достаточно получить визу одной из стран, что позволяет развивать экономическое пространство Беларуси и России, развивать бизнес-кооперацию, научное сотрудничество", - пояснил Красов.
Союзные депутаты обсудили сотрудничество Ярославской области и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Союзные депутаты обсудили сотрудничество Ярославской области и Белоруссии
5 апреля, 16:03
Он также затронул вопрос прав и свобод мигрантов.
"У наших и иностранных граждан есть права и свободы на перемещение, но мы не должны забывать о безопасности жителей Союзного государства", - сказал Красов.
Депутат полагает, что силовые структуры Союзного государства должны быстро обмениваться данными о въезжающих и выезжающих, выданных визах или отказах в их получении. Также он обратил внимание на необходимость мониторинга мигрантов, которые въезжают на территории Белоруссии и России.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияАндрей Красов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала