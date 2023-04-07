https://ria.ru/20230407/covid-19-1863683683.html

В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 1140 случаев коронавируса, умерли девять человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:12

2023-04-07T11:12

2023-04-07T11:12

москва

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1140 случаев коронавируса, умерли девять человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1140, госпитализированы 113 человек, выздоровел 1401 человек, девять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 486 395 случаев коронавируса, выздоровели 3 293 550 человек, умерли 48 512 человек.

https://ria.ru/20230404/koronavirus-1862946621.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус covid-19, общество