https://ria.ru/20230407/covid-19-1863683683.html
В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1140 случаев коронавируса, умерли девять человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:12
2023-04-07T11:12
2023-04-07T11:12
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1140 случаев коронавируса, умерли девять человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1140, госпитализированы 113 человек, выздоровел 1401 человек, девять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 486 395 случаев коронавируса, выздоровели 3 293 550 человек, умерли 48 512 человек.
https://ria.ru/20230404/koronavirus-1862946621.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, общество
Москва, Коронавирус COVID-19, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1140 случаев COVID-19