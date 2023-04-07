Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил стенд Made in Russia во Вьетнаме
© Фото предоставлено пресс-службой Российского экспортного центраДмитрий Чернышенко посетил стенд Made in Russia на Vietnam Expo 2023
© Фото предоставлено пресс-службой Российского экспортного центра
Дмитрий Чернышенко посетил стенд Made in Russia на Vietnam Expo 2023
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Официальная делегация России во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко посетила стенд Made in Russia, который на международной выставке Vietnam Expo 2023 организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
В рамках осмотра выставки официальная делегация оценила потенциал разработок и компаний, заинтересованных в скорейшем выходе на рынки Вьетнама и Юго-Восточной Азии.
"Участие во Vietnam Expo 2023 - возможность установить личные контакты между представителями бизнеса наших стран. И важный шаг на пути перехода на новый уровень взаимодействия по всему спектру направлений, включая образование, туризм, цифровые технологии и другие. Ожидаем, что наши компании смогут установить крепкие деловые связи в регионе по итогам Vietnam Expo", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер рекомендовал компаниям вносить свои предложения в "План-2030", который разрабатывается в рамках российско-вьетнамской межправительственной комиссии, с конкретными параметрами бизнеса во Вьетнаме по годам. Ответственные за это направление – Минцифры и Минобрнауки.
В рамках осмотра выставки официальная делегация оценила потенциал разработок и компаний, заинтересованных в скорейшем выходе на рынки Вьетнама и Юго-Восточной Азии.
"Участие во Vietnam Expo 2023 - возможность установить личные контакты между представителями бизнеса наших стран. И важный шаг на пути перехода на новый уровень взаимодействия по всему спектру направлений, включая образование, туризм, цифровые технологии и другие. Ожидаем, что наши компании смогут установить крепкие деловые связи в регионе по итогам Vietnam Expo", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер рекомендовал компаниям вносить свои предложения в "План-2030", который разрабатывается в рамках российско-вьетнамской межправительственной комиссии, с конкретными параметрами бизнеса во Вьетнаме по годам. Ответственные за это направление – Минцифры и Минобрнауки.
Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представлена на Vietnam Expo впервые. Отечественные компании представляют на ней широкий ассортимент услуг, а также продуктов питания, технологий, промышленного оборудования. Это, например, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, труба стальная футерованная полиэтиленом.
Кроме того, предприниматели проводят переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Это представители из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других государств. Всего запланировано более 200 B2B-встреч, которые организуют специалисты Российского экспортного центра.
Кроме того, предприниматели проводят переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Это представители из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других государств. Всего запланировано более 200 B2B-встреч, которые организуют специалисты Российского экспортного центра.