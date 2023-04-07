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Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов - РИА Новости, 07.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:18 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/chekhol-1863667599.html
Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов
Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов - РИА Новости, 07.04.2023
Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов
Столичный производитель одежды и снаряжения для экстремального туризма разработал и запатентовал специальные чехлы для альпинистских кошек, сообщил руководитель РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:18
2023-04-07T10:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичный производитель одежды и снаряжения для экстремального туризма разработал и запатентовал специальные чехлы для альпинистских кошек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания "Баск" активно работает в области импортозамещения. Недавно она разработала, запатентовала и запустила в производство специальные защитные чехлы для альпинистского снаряжения, помогающего двигаться по льду и ледяным скалам. В рамках первой партии было произведено 100 единиц продукции, которая уже поступила в продажу", - отметил глава департамента.Он добавил, что компания, производящая в том числе палатки, рюкзаки, спальные мешки и другое снаряжение для туризма и спорта, в 2022 году увеличила парк оборудования до 67 высокотехнологичных швейных машин и пяти пухонабивочных комплексов. "Новинка появилась в рамках инновационной деятельности компании, это уже четвертый наш патент за последние пять лет. Чехлы для передних зубьев альпинистских кошек мы разработали совместно с изобретателем, альпинистом, разработчиком альпинистского снаряжения Михаилом Лебедевым. Такая защита сохранит остроту заточки передних зубьев и обеспечит работоспособность снаряжения, предназначенного для высокого противоскольжения, до момента подъема. Чехлы подойдут для большинства видов современных кошек с монозубом или с двумя передними вертикальными зубьями, быстро надеваются и снимаются в зависимости от рельефа и предстоящих задач, и весят менее ста грамм", – рассказал генеральный директор компании Владимир Богданов.
https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863644371.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов

© Фото : пресс-служба ДИППЗащитный чехол для снаряжения альпинистов запатентовали в Москве
Защитный чехол для снаряжения альпинистов запатентовали в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Защитный чехол для снаряжения альпинистов запатентовали в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичный производитель одежды и снаряжения для экстремального туризма разработал и запатентовал специальные чехлы для альпинистских кошек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Компания "Баск" активно работает в области импортозамещения. Недавно она разработала, запатентовала и запустила в производство специальные защитные чехлы для альпинистского снаряжения, помогающего двигаться по льду и ледяным скалам. В рамках первой партии было произведено 100 единиц продукции, которая уже поступила в продажу", - отметил глава департамента.

Он добавил, что компания, производящая в том числе палатки, рюкзаки, спальные мешки и другое снаряжение для туризма и спорта, в 2022 году увеличила парк оборудования до 67 высокотехнологичных швейных машин и пяти пухонабивочных комплексов.

"Новинка появилась в рамках инновационной деятельности компании, это уже четвертый наш патент за последние пять лет. Чехлы для передних зубьев альпинистских кошек мы разработали совместно с изобретателем, альпинистом, разработчиком альпинистского снаряжения Михаилом Лебедевым. Такая защита сохранит остроту заточки передних зубьев и обеспечит работоспособность снаряжения, предназначенного для высокого противоскольжения, до момента подъема. Чехлы подойдут для большинства видов современных кошек с монозубом или с двумя передними вертикальными зубьями, быстро надеваются и снимаются в зависимости от рельефа и предстоящих задач, и весят менее ста грамм", – рассказал генеральный директор компании Владимир Богданов.
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