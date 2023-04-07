https://ria.ru/20230407/chekhol-1863667599.html

Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов

Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов - РИА Новости, 07.04.2023

Овчинский: в Москве запатентовали защитный чехол для снаряжения альпинистов

Столичный производитель одежды и снаряжения для экстремального туризма разработал и запатентовал специальные чехлы для альпинистских кошек, сообщил руководитель РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:18

2023-04-07T10:18

2023-04-07T10:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863666715_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_1e5cbba0670248daa432caa3b1a03832.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичный производитель одежды и снаряжения для экстремального туризма разработал и запатентовал специальные чехлы для альпинистских кошек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания "Баск" активно работает в области импортозамещения. Недавно она разработала, запатентовала и запустила в производство специальные защитные чехлы для альпинистского снаряжения, помогающего двигаться по льду и ледяным скалам. В рамках первой партии было произведено 100 единиц продукции, которая уже поступила в продажу", - отметил глава департамента.Он добавил, что компания, производящая в том числе палатки, рюкзаки, спальные мешки и другое снаряжение для туризма и спорта, в 2022 году увеличила парк оборудования до 67 высокотехнологичных швейных машин и пяти пухонабивочных комплексов. "Новинка появилась в рамках инновационной деятельности компании, это уже четвертый наш патент за последние пять лет. Чехлы для передних зубьев альпинистских кошек мы разработали совместно с изобретателем, альпинистом, разработчиком альпинистского снаряжения Михаилом Лебедевым. Такая защита сохранит остроту заточки передних зубьев и обеспечит работоспособность снаряжения, предназначенного для высокого противоскольжения, до момента подъема. Чехлы подойдут для большинства видов современных кошек с монозубом или с двумя передними вертикальными зубьями, быстро надеваются и снимаются в зависимости от рельефа и предстоящих задач, и весят менее ста грамм", – рассказал генеральный директор компании Владимир Богданов.

https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863644371.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва