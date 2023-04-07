https://ria.ru/20230407/byudzhet-1863743814.html

Нефтегазовые доходы бюджета за январь-март сократились на 45 процентов

Нефтегазовые доходы бюджета за январь-март сократились на 45 процентов - РИА Новости, 07.04.2023

Нефтегазовые доходы бюджета за январь-март сократились на 45 процентов

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% - до 1,635 триллиона руб из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа, говорится в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:29

2023-04-07T13:29

2023-04-07T14:08

бюджет

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% - до 1,635 триллиона руб из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа, говорится в материалах на сайте Минфина.При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как полагает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть марки Urals будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора, особенно во втором полугодии текущего года.Ненефтегазовые доходы составили в январе-марте 4,042 триллиона рублей и снизились на 4% преимущественно за счет с единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды. Министерство также отмечает, что динамика поступления крупнейших ненефтегазовых налогов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием единовременных факторов (ускоренный порядок возмещения НДС, возмещение переплат налога на прибыль) и вышла в устойчиво положительную область."В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января-марта 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете", - отмечается в сообщении.Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон, который ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. Закон изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.Поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861093691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/byudzhet-rf-1860143963.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бюджет, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)