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Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023
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15:26 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863785439.html
Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны
Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023
Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны
В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:26
2023-04-07T15:26
безопасность
сша
вооруженные силы рф
войска рхбз
россия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов… Как мы неоднократно отмечали, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории являются частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьезную угрозу для целых регионов", - сказал он. В качестве примера подобной угрозы Кириллов привел случай контрабанды токсичных веществ на американские военные базы в Южной Корее. В связи с этим в августе 2021 года южнокорейская общественная организация подала в суд на биологическую лабораторию Форт-Детрика и вооруженные силы США в Корее за контрабанду токсичных веществ на американские военные базы в нарушение внутреннего законодательства. "Судебный иск связан с тем, что американское командование в Корее с ноября 2017 по январь 2019 года незаконно ввозило опасные вещества на свои военные базы. 5 апреля 2022 года жители Южной Кореи вышли на улицы в знак протеста против биологических лабораторий США рядом с их военной базой в Пусане", - напомнил начальник войск РХБЗ. Кириллов подчеркнул, что подобные акции протеста против американской военно-биологической деятельности за рубежом – далеко не единичный случай. Ранее массовые выступления против работы американских биолабораторий прошли в Армении, Киргизии и Сербии.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html
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безопасность, сша, вооруженные силы рф, войска рхбз, россия
Безопасность, США, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, Россия
Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны

Генерал Кириллов: биологические объекты США в третьих странах угрожают целым регионам

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов… Как мы неоднократно отмечали, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории являются частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьезную угрозу для целых регионов", - сказал он.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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В качестве примера подобной угрозы Кириллов привел случай контрабанды токсичных веществ на американские военные базы в Южной Корее. В связи с этим в августе 2021 года южнокорейская общественная организация подала в суд на биологическую лабораторию Форт-Детрика и вооруженные силы США в Корее за контрабанду токсичных веществ на американские военные базы в нарушение внутреннего законодательства.
"Судебный иск связан с тем, что американское командование в Корее с ноября 2017 по январь 2019 года незаконно ввозило опасные вещества на свои военные базы. 5 апреля 2022 года жители Южной Кореи вышли на улицы в знак протеста против биологических лабораторий США рядом с их военной базой в Пусане", - напомнил начальник войск РХБЗ.
Кириллов подчеркнул, что подобные акции протеста против американской военно-биологической деятельности за рубежом – далеко не единичный случай. Ранее массовые выступления против работы американских биолабораторий прошли в Армении, Киргизии и Сербии.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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29 марта, 11:25
 
БезопасностьСШАВооруженные силы РФВойска РХБЗРоссия
 
 
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