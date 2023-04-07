https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863785439.html

Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны

Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023

Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны

В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:26

2023-04-07T15:26

2023-04-07T15:26

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов… Как мы неоднократно отмечали, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории являются частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьезную угрозу для целых регионов", - сказал он. В качестве примера подобной угрозы Кириллов привел случай контрабанды токсичных веществ на американские военные базы в Южной Корее. В связи с этим в августе 2021 года южнокорейская общественная организация подала в суд на биологическую лабораторию Форт-Детрика и вооруженные силы США в Корее за контрабанду токсичных веществ на американские военные базы в нарушение внутреннего законодательства. "Судебный иск связан с тем, что американское командование в Корее с ноября 2017 по январь 2019 года незаконно ввозило опасные вещества на свои военные базы. 5 апреля 2022 года жители Южной Кореи вышли на улицы в знак протеста против биологических лабораторий США рядом с их военной базой в Пусане", - напомнил начальник войск РХБЗ. Кириллов подчеркнул, что подобные акции протеста против американской военно-биологической деятельности за рубежом – далеко не единичный случай. Ранее массовые выступления против работы американских биолабораторий прошли в Армении, Киргизии и Сербии.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html

https://ria.ru/20230329/biooruzhie-1861470456.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сша, вооруженные силы рф, войска рхбз, россия