Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны
Генерал Кириллов: биологические объекты США в третьих странах угрожают целым регионам
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов… Как мы неоднократно отмечали, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории являются частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьезную угрозу для целых регионов", - сказал он.
В качестве примера подобной угрозы Кириллов привел случай контрабанды токсичных веществ на американские военные базы в Южной Корее. В связи с этим в августе 2021 года южнокорейская общественная организация подала в суд на биологическую лабораторию Форт-Детрика и вооруженные силы США в Корее за контрабанду токсичных веществ на американские военные базы в нарушение внутреннего законодательства.
"Судебный иск связан с тем, что американское командование в Корее с ноября 2017 по январь 2019 года незаконно ввозило опасные вещества на свои военные базы. 5 апреля 2022 года жители Южной Кореи вышли на улицы в знак протеста против биологических лабораторий США рядом с их военной базой в Пусане", - напомнил начальник войск РХБЗ.