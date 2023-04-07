https://ria.ru/20230407/artraschet-1863887793.html

В Донбассе на участке линии фронта работает артрасчет из четырех братьев

В Донбассе на участке линии фронта работает артрасчет из четырех братьев - РИА Новости, 07.04.2023

В Донбассе на участке линии фронта работает артрасчет из четырех братьев

Артиллерийский расчет Западного военного округа, который состоит из четырех братьев, работает на одном из участков линии фронта Сватово - Кременная, передает... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:42

2023-04-07T20:42

2023-04-07T20:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Артиллерийский расчет Западного военного округа, который состоит из четырех братьев, работает на одном из участков линии фронта Сватово - Кременная, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал командир расчета, данный случай уникален. Со слов офицера, сначала повестки пришли младшим братьям, а старший, несмотря то что его жена беременна, принял решение пойти на фронт добровольцем. "Повестки пришли троим, у старшего супруга лежала беременная на сохранении, и старший брат со словами: "Куда я их отпущу, они постоянно со мной, и я за них боюсь", добровольно призвался", - добавил офицер.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

сватово

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Четыре брата в одном артиллерийском расчете под Кременной Четыре брата работают в одном артиллерийском расчете на участке линии фронта Сватово – Кременная. Трое пошли на фронт после мобилизации, а четвертый (старший) – добровольцем, несмотря на то что его жена ждала ребенка. 2023-04-07T20:42 true PT3M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донбасс, в мире, вооруженные силы рф, сватово, кременная, украина