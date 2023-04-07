https://ria.ru/20230407/artraschet-1863887793.html
В Донбассе на участке линии фронта работает артрасчет из четырех братьев
В Донбассе на участке линии фронта работает артрасчет из четырех братьев - РИА Новости, 07.04.2023
В Донбассе на участке линии фронта работает артрасчет из четырех братьев
Артиллерийский расчет Западного военного округа, который состоит из четырех братьев, работает на одном из участков линии фронта Сватово - Кременная, передает... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:42
2023-04-07T20:42
2023-04-07T20:59
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Артиллерийский расчет Западного военного округа, который состоит из четырех братьев, работает на одном из участков линии фронта Сватово - Кременная, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал командир расчета, данный случай уникален. Со слов офицера, сначала повестки пришли младшим братьям, а старший, несмотря то что его жена беременна, принял решение пойти на фронт добровольцем. "Повестки пришли троим, у старшего супруга лежала беременная на сохранении, и старший брат со словами: "Куда я их отпущу, они постоянно со мной, и я за них боюсь", добровольно призвался", - добавил офицер.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Четыре брата в одном артиллерийском расчете под Кременной
Четыре брата работают в одном артиллерийском расчете на участке линии фронта Сватово – Кременная. Трое пошли на фронт после мобилизации, а четвертый (старший) – добровольцем, несмотря на то что его жена ждала ребенка.
2023-04-07T20:42
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донбасс, в мире, вооруженные силы рф, сватово, кременная, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, В мире, Вооруженные силы РФ, Сватово, Кременная, Украина
В Донбассе на участке линии фронта работает артрасчет из четырех братьев
На участке линии фронта Сватово — Кременная работает артрасчет из четырех братьев
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Артиллерийский расчет Западного военного округа, который состоит из четырех братьев, работает на одном из участков линии фронта Сватово - Кременная, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал командир расчета, данный случай уникален.
«
"Со времен Великой Отечественной войны такого не было, что четыре брата слаженно работают в одном расчете", - рассказал журналистам командир.
Со слов офицера, сначала повестки пришли младшим братьям, а старший, несмотря то что его жена беременна, принял решение пойти на фронт добровольцем.
"Повестки пришли троим, у старшего супруга лежала беременная на сохранении, и старший брат со словами: "Куда я их отпущу, они постоянно со мной, и я за них боюсь", добровольно призвался", - добавил офицер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине