https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863850938.html

Российские силы продвигаются из центра Артемовска к западу

Российские силы продвигаются из центра Артемовска к западу - РИА Новости, 07.04.2023

Российские силы продвигаются из центра Артемовска к западу

"Группа Вагнера" продвигается к западным кварталам Артемовска в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:06

2023-04-07T18:06

2023-04-07T19:00

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

чвк "вагнер"

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АРТЕМОВСК, 7 апр — РИА Новости. "Группа Вагнера" продвигается к западным кварталам Артемовска в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.По словам одного из бойцов, сейчас отряды находятся рядом с районной администрацией города. Он уточнил, что ее сотрудники отвечали за центр Артемовска. При этом севернее располагается главная администрация, которая также находится под контролем "Группы Вагнера". Штурмовики рассказали, что украинские части при отступлении подорвали несколько построек в центре. Речь идет в том числе о здании администрации города. Как передает корреспондент РИА Новости, здание налоговой инспекции "сложилось", так как его взорвали изнутри. Он уточнил, что это новая тактика украинских военных. Солдаты ВСУ подрывают дома, чтобы господствующие высоты и крепкие постройки не доставались "Группе Вагнера" и им было легче обороняться.По мнению бойцов, здание администрации взорвали не только с военной целью, но и с пропагандистской, чтобы на него не вывесили российский флаг и знамя "Вагнера". "Было немного тяжеловато штурмовать центр. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. Было трудновато — пулеметчики, снайперы… Всеми усилиями, всеми орудиями отработали, что-то даже удалось сжечь и выкурить противника оттуда. Была тяжелая задача — взять одну из высоток. Как только за нее зацепились, стало уже гораздо проще", — рассказал боец.Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, чвк "вагнер"