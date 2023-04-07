https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863748157.html

"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ

"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023

"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ

Россия одерживает победу над ВСУ в битве за Артемовск, что грозит киевскому режиму скорым провалом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:39

2023-04-07T13:39

2023-04-07T14:53

в мире

россия

артемовск

украина

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия одерживает победу над ВСУ в битве за Артемовск, что грозит киевскому режиму скорым провалом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, жителям Украины пора задуматься о бессмысленности действий командования.Также эксперт заметил, что российские силы продолжат изматывать ВСУ в течение ближайших месяцев, до наступления лета."Их ждет больше погибших украинцев, больше подорванной украинской инфраструктуры, продолжающееся продвижение России. Я не считаю, что Украина сможет начать крупное контрнаступление, я не думаю, что у них есть войска, я не думаю, что у них есть оборудование, у них нет импульса. Когда Артемовск наконец будет взят, в украинской линии будет гигантская дыра, которую нужно будет заполнить. <...> Россия победит, и победит крупно", — считает Риттер.Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html

https://ria.ru/20230407/pentagon-1863633868.html

россия

артемовск

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, артемовск, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины