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"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023
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13:39 07.04.2023 (обновлено: 14:53 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863748157.html
"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ
"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023
"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ
Россия одерживает победу над ВСУ в битве за Артемовск, что грозит киевскому режиму скорым провалом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:39
2023-04-07T14:53
в мире
россия
артемовск
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия одерживает победу над ВСУ в битве за Артемовск, что грозит киевскому режиму скорым провалом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, жителям Украины пора задуматься о бессмысленности действий командования.Также эксперт заметил, что российские силы продолжат изматывать ВСУ в течение ближайших месяцев, до наступления лета."Их ждет больше погибших украинцев, больше подорванной украинской инфраструктуры, продолжающееся продвижение России. Я не считаю, что Украина сможет начать крупное контрнаступление, я не думаю, что у них есть войска, я не думаю, что у них есть оборудование, у них нет импульса. Когда Артемовск наконец будет взят, в украинской линии будет гигантская дыра, которую нужно будет заполнить. &lt;...&gt; Россия победит, и победит крупно", — считает Риттер.Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html
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в мире, россия, артемовск, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Артемовск, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ

Офицер разведки США Риттер предрек ВСУ крупное поражение в Артемовске

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия одерживает победу над ВСУ в битве за Артемовск, что грозит киевскому режиму скорым провалом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, жителям Украины пора задуматься о бессмысленности действий командования.
«

"В какой-то момент украинцы должны сказать: "Неужели мы продолжим удваивать эти глупости? То, что мы делаем, не работает, мы проигрываем, у нас нет решения, но мы просто множим смерти и разрушения, может быть, нам стоит отступить?" Но они политически настроены, и вот что произошло: русские сломали хребет украинской армии, украинская армия никогда не оправится от Артемовска", — заявил Риттер.

Также эксперт заметил, что российские силы продолжат изматывать ВСУ в течение ближайших месяцев, до наступления лета.
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"Их ждет больше погибших украинцев, больше подорванной украинской инфраструктуры, продолжающееся продвижение России. Я не считаю, что Украина сможет начать крупное контрнаступление, я не думаю, что у них есть войска, я не думаю, что у них есть оборудование, у них нет импульса. Когда Артемовск наконец будет взят, в украинской линии будет гигантская дыра, которую нужно будет заполнить. <...> Россия победит, и победит крупно", — считает Риттер.
Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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