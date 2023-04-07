https://ria.ru/20230407/afganistan-1863664336.html

США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен

США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.04.2023

США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что возглавляемый им госдепартамент не был полностью готов к быстрому падению Кабула и правительства Афганистана в 2021 РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:01

2023-04-07T10:01

2023-04-07T10:40

в мире

афганистан

сша

кабул (город)

энтони блинкен

джо байден

дональд трамп

государственный департамент сша

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что возглавляемый им госдепартамент не был полностью готов к быстрому падению Кабула и правительства Афганистана в 2021 году, он заявил, что ведомство могло и должно было сделать больше для подготовки к наихудшему сценарию, сообщает газета Politico. Как сообщает издание, в четверг Блинкен пообщался с сотрудниками госдепа на организованном мероприятии после публикации доклада Белого дома о выводе войск из Афганистана. Как сообщил госсекретарь США, госдеп находится в процессе предоставления конгрессу собственной оценки событий, однако отчет не будет обнародован. "Это (быстрый захват власти в Афганистане талибами считалось очень маловероятным, но, очевидно, было потенциально очень серьезным событием, для подготовки к нему можно было и нужно было сделать больше", - заявил Блинкен. Во время выступления, к которому получило доступ издание, Блинкен озвучил "пять уроков", которые из ситуации извлек госдеп. Во-первых, ведомство должно было более оперативно планировать и готовиться к наихудшему сценарию в Афганистане. Еще один вывод заключается в том, что планам госдепа на случай непредвиденных обстоятельств препятствовали опасения, что такая открытая подготовка "может послать неверный сигнал афганцам и правительству о том, что мы потеряли к нему доверие, ускорит именно то, что мы надеялись предотвратить - его крах." Помимо этого, также Блинкен отметил отсутствие четких полномочий в отношении того, кто руководил операцией по эвакуации, "конкурирующие и противоречивые указания" Вашингтона в отношении приоритетов эвакуации и отсутствие четкого отслеживания американцев в Афганистане. После призыва обнародовать отчет Блинкен заявил, что одна из причин, по которой он хотел бы сохранить его в секрете, заключается в том, чтобы не предавать гласности "некоторые из уязвимостей и недостатков, которые у нас есть", так как "это информация, которой было бы нехорошо делиться широко". В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В четверг администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом. Трамп же обвинил Байдена в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу". Позднее Республиканская партия в палате представителей США занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане.

https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html

https://ria.ru/20230406/materialy-1863616649.html

https://ria.ru/20230307/afganistan-1856318520.html

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Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, сша, кабул (город), энтони блинкен, джо байден, дональд трамп, государственный департамент сша, талибан, оон