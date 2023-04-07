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США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.04.2023
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10:01 07.04.2023 (обновлено: 10:40 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/afganistan-1863664336.html
США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен
США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.04.2023
США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что возглавляемый им госдепартамент не был полностью готов к быстрому падению Кабула и правительства Афганистана в 2021 РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:01
2023-04-07T10:40
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
энтони блинкен
джо байден
дональд трамп
государственный департамент сша
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что возглавляемый им госдепартамент не был полностью готов к быстрому падению Кабула и правительства Афганистана в 2021 году, он заявил, что ведомство могло и должно было сделать больше для подготовки к наихудшему сценарию, сообщает газета Politico. Как сообщает издание, в четверг Блинкен пообщался с сотрудниками госдепа на организованном мероприятии после публикации доклада Белого дома о выводе войск из Афганистана. Как сообщил госсекретарь США, госдеп находится в процессе предоставления конгрессу собственной оценки событий, однако отчет не будет обнародован. "Это (быстрый захват власти в Афганистане талибами считалось очень маловероятным, но, очевидно, было потенциально очень серьезным событием, для подготовки к нему можно было и нужно было сделать больше", - заявил Блинкен. Во время выступления, к которому получило доступ издание, Блинкен озвучил "пять уроков", которые из ситуации извлек госдеп. Во-первых, ведомство должно было более оперативно планировать и готовиться к наихудшему сценарию в Афганистане. Еще один вывод заключается в том, что планам госдепа на случай непредвиденных обстоятельств препятствовали опасения, что такая открытая подготовка "может послать неверный сигнал афганцам и правительству о том, что мы потеряли к нему доверие, ускорит именно то, что мы надеялись предотвратить - его крах." Помимо этого, также Блинкен отметил отсутствие четких полномочий в отношении того, кто руководил операцией по эвакуации, "конкурирующие и противоречивые указания" Вашингтона в отношении приоритетов эвакуации и отсутствие четкого отслеживания американцев в Афганистане. После призыва обнародовать отчет Блинкен заявил, что одна из причин, по которой он хотел бы сохранить его в секрете, заключается в том, чтобы не предавать гласности "некоторые из уязвимостей и недостатков, которые у нас есть", так как "это информация, которой было бы нехорошо делиться широко". В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В четверг администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом. Трамп же обвинил Байдена в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу". Позднее Республиканская партия в палате представителей США занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане.
https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html
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в мире, афганистан, сша, кабул (город), энтони блинкен, джо байден, дональд трамп, государственный департамент сша, талибан, оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Энтони Блинкен, Джо Байден, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Талибан, ООН
США не были полностью готовы к быстрому падению Кабула, заявил Блинкен

Блинкен заявил, что Госдеп не был полностью готов к быстрому падению Кабула

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители едут на повозке по улице в Кабуле
Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что возглавляемый им госдепартамент не был полностью готов к быстрому падению Кабула и правительства Афганистана в 2021 году, он заявил, что ведомство могло и должно было сделать больше для подготовки к наихудшему сценарию, сообщает газета Politico.
Как сообщает издание, в четверг Блинкен пообщался с сотрудниками госдепа на организованном мероприятии после публикации доклада Белого дома о выводе войск из Афганистана. Как сообщил госсекретарь США, госдеп находится в процессе предоставления конгрессу собственной оценки событий, однако отчет не будет обнародован.
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"Это (быстрый захват власти в Афганистане талибами считалось очень маловероятным, но, очевидно, было потенциально очень серьезным событием, для подготовки к нему можно было и нужно было сделать больше", - заявил Блинкен.
Во время выступления, к которому получило доступ издание, Блинкен озвучил "пять уроков", которые из ситуации извлек госдеп. Во-первых, ведомство должно было более оперативно планировать и готовиться к наихудшему сценарию в Афганистане. Еще один вывод заключается в том, что планам госдепа на случай непредвиденных обстоятельств препятствовали опасения, что такая открытая подготовка "может послать неверный сигнал афганцам и правительству о том, что мы потеряли к нему доверие, ускорит именно то, что мы надеялись предотвратить - его крах."
Помимо этого, также Блинкен отметил отсутствие четких полномочий в отношении того, кто руководил операцией по эвакуации, "конкурирующие и противоречивые указания" Вашингтона в отношении приоритетов эвакуации и отсутствие четкого отслеживания американцев в Афганистане.
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После призыва обнародовать отчет Блинкен заявил, что одна из причин, по которой он хотел бы сохранить его в секрете, заключается в том, чтобы не предавать гласности "некоторые из уязвимостей и недостатков, которые у нас есть", так как "это информация, которой было бы нехорошо делиться широко".
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В четверг администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом. Трамп же обвинил Байдена в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу".
Позднее Республиканская партия в палате представителей США занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане.
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