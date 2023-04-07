https://ria.ru/20230407/aeroflot-1863652711.html

ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"

ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2023

ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:07

2023-04-07T09:07

2023-04-07T18:16

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аэрофлот

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота". В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении. "Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ПАО "Аэрофлот", распространявшуюся в бортовом журнале. В рекламном сообщении утверждалось, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при приобретении билетов на свои рейсы", - поясняет ФАС. Уточняется, что заявитель приложил к обращению чеки, из которых следовало, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения. В соответствии с законодательством реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной, отмечает ФАС. В случае установления вины ПАО "Аэрофлот" грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе, также сообщила служба.

https://ria.ru/20230406/tseny-1863398215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот, новости - туризм