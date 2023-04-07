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ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
09:07 07.04.2023 (обновлено: 18:16 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/aeroflot-1863652711.html
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2023
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:07
2023-04-07T18:16
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аэрофлот
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота". В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении. "Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ПАО "Аэрофлот", распространявшуюся в бортовом журнале. В рекламном сообщении утверждалось, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при приобретении билетов на свои рейсы", - поясняет ФАС. Уточняется, что заявитель приложил к обращению чеки, из которых следовало, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения. В соответствии с законодательством реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной, отмечает ФАС. В случае установления вины ПАО "Аэрофлот" грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе, также сообщила служба.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот, новости - туризм
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"

ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота" за нарушение Закона о рекламе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково"
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота". В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении.
"Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ПАО "Аэрофлот", распространявшуюся в бортовом журнале. В рекламном сообщении утверждалось, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при приобретении билетов на свои рейсы", - поясняет ФАС.
Уточняется, что заявитель приложил к обращению чеки, из которых следовало, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения. В соответствии с законодательством реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной, отмечает ФАС.
В случае установления вины ПАО "Аэрофлот" грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе, также сообщила служба.
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