https://ria.ru/20230407/aeroflot-1863652711.html
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2023
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:07
2023-04-07T09:07
2023-04-07T18:16
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аэрофлот
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2dfc73ee3ad3e6f99b14e80b86191125.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота". В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении. "Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ПАО "Аэрофлот", распространявшуюся в бортовом журнале. В рекламном сообщении утверждалось, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при приобретении билетов на свои рейсы", - поясняет ФАС. Уточняется, что заявитель приложил к обращению чеки, из которых следовало, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения. В соответствии с законодательством реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной, отмечает ФАС. В случае установления вины ПАО "Аэрофлот" грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе, также сообщила служба.
https://ria.ru/20230406/tseny-1863398215.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_ddd6073e8a27d7656809e63d6afc7348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот, новости - туризм
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"
ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота" за нарушение Закона о рекламе
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе, сообщает
пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота"
. В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении.
"Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ПАО "Аэрофлот", распространявшуюся в бортовом журнале. В рекламном сообщении утверждалось, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при приобретении билетов на свои рейсы", - поясняет ФАС.
Уточняется, что заявитель приложил к обращению чеки, из которых следовало, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения. В соответствии с законодательством реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной, отмечает ФАС.
В случае установления вины ПАО "Аэрофлот" грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе, также сообщила служба.
ФАС предложила перечень товаров для формирования индикаторов цен