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Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам - РИА Новости, 06.04.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:39 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zoopark-1863486288.html
Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам
Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам - РИА Новости, 06.04.2023
Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам
Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:39
2023-04-06T14:39
год педагога и наставника
московский зоопарк
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Поскольку 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в этом сезоне мы уделим особенное внимание просветительским проектам", - рассказала Акулова. Так, на территории зоопарка будут реализованы выставки, просветительские малые архитектурные формы и стенды.
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РИА Новости
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московский зоопарк
Год педагога и наставника, Московский зоопарк

Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители у вольера с медведями в Московском зоопарке
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
"Поскольку 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в этом сезоне мы уделим особенное внимание просветительским проектам", - рассказала Акулова.
Так, на территории зоопарка будут реализованы выставки, просветительские малые архитектурные формы и стенды.
 
Год педагога и наставникаМосковский зоопарк
 
 
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