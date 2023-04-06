https://ria.ru/20230406/zoopark-1863486288.html
Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам
Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам - РИА Новости, 06.04.2023
Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам
Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:39
2023-04-06T14:39
2023-04-06T14:39
год педагога и наставника
московский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861525996_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_1a213ab63bcbb7662d79f504ec3021a5.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Поскольку 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в этом сезоне мы уделим особенное внимание просветительским проектам", - рассказала Акулова. Так, на территории зоопарка будут реализованы выставки, просветительские малые архитектурные формы и стенды.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861525996_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_10a00e2361dcbfc4acaba0a36bf9911a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк
Год педагога и наставника, Московский зоопарк
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
"Поскольку 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в этом сезоне мы уделим особенное внимание просветительским проектам", - рассказала Акулова.
Так, на территории зоопарка будут реализованы выставки, просветительские малые архитектурные формы и стенды.