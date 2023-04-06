https://ria.ru/20230406/zoopark-1863486288.html

Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам

Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам - РИА Новости, 06.04.2023

Московский зоопарк уделит особое внимание просветительским проектам

Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:39

2023-04-06T14:39

2023-04-06T14:39

год педагога и наставника

московский зоопарк

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Московский зоопарк в Год педагога и наставника уделит особенное внимание просветительским проектам, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Поскольку 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в этом сезоне мы уделим особенное внимание просветительским проектам", - рассказала Акулова. Так, на территории зоопарка будут реализованы выставки, просветительские малые архитектурные формы и стенды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк