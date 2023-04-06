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Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино
Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино - РИА Новости, 06.04.2023
Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино
Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино, пишет Forbes. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:16
2023-04-06T15:16
2023-04-06T15:16
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино, пишет Forbes. Позже его страницы в соцсетях были удалены. Балагов — ученик Александра Сокурова. Его дебютный полный метр — "Теснота". Картина была представлена в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2017 году. Лента была удостоена приза ФИПРЕССИ. В 2019 году постановщик вновь приехал в Канны. В "Особом взгляде" он представил свой второй фильм — "Дылда". Она также получила приз ФИПРЕССИ и награду за режиссуру. Картина выдвигалась на "Оскар" от РФ. Как отмечает Forbes, Балагов критиковал СВО и уехал из России. В октябре 2022 года The Hollywood Reporter сообщил о том, что постановщик снимет англоязычный фильм "Butterfly Jam". Продюсерами были заявлены Ари Астер, Ларс Кнудсен и Александр Роднянский** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кантемир балагов, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кантемир Балагов, Кино и сериалы, Знаменитости
Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино
Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино и удалил свои аккаунты в соцсетях
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино, пишет
Forbes.
«
"Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно", — написал он в Twitter.
Позже его страницы в соцсетях были удалены.
Балагов — ученик Александра Сокурова. Его дебютный полный метр — "Теснота". Картина была представлена в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2017 году. Лента была удостоена приза ФИПРЕССИ.
В 2019 году постановщик вновь приехал в Канны. В "Особом взгляде" он представил свой второй фильм — "Дылда". Она также получила приз ФИПРЕССИ и награду за режиссуру. Картина выдвигалась на "Оскар" от РФ.
Как отмечает Forbes, Балагов критиковал СВО и уехал из России. В октябре 2022 года The Hollywood Reporter сообщил
о том, что постановщик снимет англоязычный фильм "Butterfly Jam". Продюсерами были заявлены Ари Астер, Ларс Кнудсен и Александр Роднянский*
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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