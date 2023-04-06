https://ria.ru/20230406/znamenitosti-1863464137.html

Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино

Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино - РИА Новости, 06.04.2023

Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино

Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино, пишет Forbes. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:16

2023-04-06T15:16

2023-04-06T15:16

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино, пишет Forbes. Позже его страницы в соцсетях были удалены. Балагов — ученик Александра Сокурова. Его дебютный полный метр — "Теснота". Картина была представлена в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2017 году. Лента была удостоена приза ФИПРЕССИ. В 2019 году постановщик вновь приехал в Канны. В "Особом взгляде" он представил свой второй фильм — "Дылда". Она также получила приз ФИПРЕССИ и награду за режиссуру. Картина выдвигалась на "Оскар" от РФ. Как отмечает Forbes, Балагов критиковал СВО и уехал из России. В октябре 2022 года The Hollywood Reporter сообщил о том, что постановщик снимет англоязычный фильм "Butterfly Jam". Продюсерами были заявлены Ари Астер, Ларс Кнудсен и Александр Роднянский** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230406/kino-1863391280.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кантемир балагов, кино и сериалы, знаменитости