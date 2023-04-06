https://ria.ru/20230406/zhurnalist-1863613965.html

США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу

США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу - РИА Новости, 06.04.2023

США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу

США пока не удалось получить консульский доступ к арестованному в России журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу, Вашингтон продолжает... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:48

2023-04-06T21:48

2023-04-06T22:14

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москва

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джон кирби

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дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США пока не удалось получить консульский доступ к арестованному в России журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу, Вашингтон продолжает находиться в контакте с Москвой по данному вопросу, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Я бы хотел, чтобы это произошло, однако нам до сих пор не удалось получить консульский доступ. Это - вопрос, который мы продолжаем поднимать в контактах с российской стороной через наше посольство в Москве. Это непростительно. Нам необходимо получить доступ к Эвану", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.При этом представитель администрации отказался спекулировать на тему того, возможен ли, с его точки зрения, обмен задержанным лицам между США и Россией, включающий американского журналиста.Ранее МИД РФ сообщал, что вопрос о консульском доступе к Эвану Гершковичу решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html

https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html

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