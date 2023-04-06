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США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу - РИА Новости, 06.04.2023
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21:48 06.04.2023 (обновлено: 22:14 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/zhurnalist-1863613965.html
США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу
США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу - РИА Новости, 06.04.2023
США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу
США пока не удалось получить консульский доступ к арестованному в России журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу, Вашингтон продолжает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:48
2023-04-06T22:14
в мире
сша
москва
россия
джон кирби
мария захарова
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США пока не удалось получить консульский доступ к арестованному в России журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу, Вашингтон продолжает находиться в контакте с Москвой по данному вопросу, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Я бы хотел, чтобы это произошло, однако нам до сих пор не удалось получить консульский доступ. Это - вопрос, который мы продолжаем поднимать в контактах с российской стороной через наше посольство в Москве. Это непростительно. Нам необходимо получить доступ к Эвану", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.При этом представитель администрации отказался спекулировать на тему того, возможен ли, с его точки зрения, обмен задержанным лицам между США и Россией, включающий американского журналиста.Ранее МИД РФ сообщал, что вопрос о консульском доступе к Эвану Гершковичу решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html
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в мире, сша, москва, россия, джон кирби, мария захарова, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, совет европы
В мире, США, Москва, Россия, Джон Кирби, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, Совет Европы
США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу

Белый дом: США пока не смогли получить консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США пока не удалось получить консульский доступ к арестованному в России журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу, Вашингтон продолжает находиться в контакте с Москвой по данному вопросу, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я бы хотел, чтобы это произошло, однако нам до сих пор не удалось получить консульский доступ. Это - вопрос, который мы продолжаем поднимать в контактах с российской стороной через наше посольство в Москве. Это непростительно. Нам необходимо получить доступ к Эвану", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
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При этом представитель администрации отказался спекулировать на тему того, возможен ли, с его точки зрения, обмен задержанным лицам между США и Россией, включающий американского журналиста.
Ранее МИД РФ сообщал, что вопрос о консульском доступе к Эвану Гершковичу решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
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В миреСШАМоскваРоссияДжон КирбиМария ЗахароваДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвросоюзСовет Европы
 
 
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