https://ria.ru/20230406/zhkkh-1863401564.html

ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ

ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ - РИА Новости, 06.04.2023

ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ

Фонд развития территорий (ФРТ) реализует в новых регионах России трехлетнюю программу модернизации ЖКХ. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:57

2023-04-06T10:57

2023-04-06T10:57

россия

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) реализует в новых регионах России трехлетнюю программу модернизации ЖКХ.Как сообщила пресс-служба фонда, в проекте программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, рассчитанной на 2023-2025 годы, предусмотрена реализация порядка 300 приоритетных мероприятий, которые будут направлены на восстановление и ремонт инфраструктуры, обеспечение граждан комфортным жильем и необходимыми социальными объектами."Особое внимание в этом документе уделено восстановлению и модернизации ЖКХ: от состояния коммунальной инфраструктуры напрямую зависит качество жизни граждан и функционирование социальных объектов, развитие жилищного строительства и промышленных предприятий. ФРТ принимал непосредственное участие в разработке комплексной программы социально-экономического развития. Был сформирован перечень приоритетных объектов, которые вошли в отдельную подпрограмму модернизации жилищно-коммунального хозяйства новых регионов, в том числе с привлечением казначейских кредитов в объеме 50 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.Он также рассказал, что за 2022 год и первый квартал 2023 года специалистами ФРТ была обеспечена подача тепла в 1788 многоквартирных домов и 189 социальных объектов, большинство из которых находятся в Мариуполе. Для восстановления систем и объектов теплоснабжения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской области были отремонтированы 18,8 километра теплотрасс и запущены 69 стационарных котельных.Также фондом поставлены и установлены более 220 блочно-модульных котельных, а для обеспечения водой жителей Лисичанска пробурены 15 скважин и доставлены три водонапорные башни. Кроме того, специалистами ФРТ были отремонтированы 28 разрушенных объектов водоснабжения и водоотведения и более 4 километров сетей. Сейчас проводятся работы по восстановлению около 5 километров сетей в Мариуполе."В 2022 году для восстановления критически важной инфраструктуры новых субъектов РФ правительством была организована системная работа и оперативно задействованы ресурсы всего стройкомплекса России. Благодаря поддержке руководства страны и координации Минстроя России дома жителей Мариуполя, Волновахи, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Энергодара и Мелитополя в максимально короткие сроки были обеспечены теплом и водой. Не сбавляя темпа, уже готовимся к следующему отопительному сезону: заканчивается работа по обеспечению готовности к эксплуатации в осенне-зимний период с закрытием теплового контура, восстановлением системы отопления, ремонтом кровель", – цитирует пресс-служба Шагиахметова.Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о создании на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, управляющей компанией которой станет Фонд развития территорий.

https://ria.ru/20230403/frt-1862653239.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)