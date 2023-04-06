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ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ - РИА Новости, 06.04.2023
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10:57 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zhkkh-1863401564.html
ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ
ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ - РИА Новости, 06.04.2023
ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ
Фонд развития территорий (ФРТ) реализует в новых регионах России трехлетнюю программу модернизации ЖКХ. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:57
2023-04-06T10:57
россия
ильшат шагиахметов
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) реализует в новых регионах России трехлетнюю программу модернизации ЖКХ.Как сообщила пресс-служба фонда, в проекте программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, рассчитанной на 2023-2025 годы, предусмотрена реализация порядка 300 приоритетных мероприятий, которые будут направлены на восстановление и ремонт инфраструктуры, обеспечение граждан комфортным жильем и необходимыми социальными объектами."Особое внимание в этом документе уделено восстановлению и модернизации ЖКХ: от состояния коммунальной инфраструктуры напрямую зависит качество жизни граждан и функционирование социальных объектов, развитие жилищного строительства и промышленных предприятий. ФРТ принимал непосредственное участие в разработке комплексной программы социально-экономического развития. Был сформирован перечень приоритетных объектов, которые вошли в отдельную подпрограмму модернизации жилищно-коммунального хозяйства новых регионов, в том числе с привлечением казначейских кредитов в объеме 50 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.Он также рассказал, что за 2022 год и первый квартал 2023 года специалистами ФРТ была обеспечена подача тепла в 1788 многоквартирных домов и 189 социальных объектов, большинство из которых находятся в Мариуполе. Для восстановления систем и объектов теплоснабжения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской области были отремонтированы 18,8 километра теплотрасс и запущены 69 стационарных котельных.Также фондом поставлены и установлены более 220 блочно-модульных котельных, а для обеспечения водой жителей Лисичанска пробурены 15 скважин и доставлены три водонапорные башни. Кроме того, специалистами ФРТ были отремонтированы 28 разрушенных объектов водоснабжения и водоотведения и более 4 километров сетей. Сейчас проводятся работы по восстановлению около 5 километров сетей в Мариуполе."В 2022 году для восстановления критически важной инфраструктуры новых субъектов РФ правительством была организована системная работа и оперативно задействованы ресурсы всего стройкомплекса России. Благодаря поддержке руководства страны и координации Минстроя России дома жителей Мариуполя, Волновахи, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Энергодара и Мелитополя в максимально короткие сроки были обеспечены теплом и водой. Не сбавляя темпа, уже готовимся к следующему отопительному сезону: заканчивается работа по обеспечению готовности к эксплуатации в осенне-зимний период с закрытием теплового контура, восстановлением системы отопления, ремонтом кровель", – цитирует пресс-служба Шагиахметова.Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о создании на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, управляющей компанией которой станет Фонд развития территорий.
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россия, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Ильшат Шагиахметов, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)

ФРТ реализует в новых регионах РФ трехлетнюю программу модернизации ЖКХ

© Фото : Фонд развития территорийГендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов
Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Фонд развития территорий
Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) реализует в новых регионах России трехлетнюю программу модернизации ЖКХ.
Как сообщила пресс-служба фонда, в проекте программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, рассчитанной на 2023-2025 годы, предусмотрена реализация порядка 300 приоритетных мероприятий, которые будут направлены на восстановление и ремонт инфраструктуры, обеспечение граждан комфортным жильем и необходимыми социальными объектами.
"Особое внимание в этом документе уделено восстановлению и модернизации ЖКХ: от состояния коммунальной инфраструктуры напрямую зависит качество жизни граждан и функционирование социальных объектов, развитие жилищного строительства и промышленных предприятий. ФРТ принимал непосредственное участие в разработке комплексной программы социально-экономического развития. Был сформирован перечень приоритетных объектов, которые вошли в отдельную подпрограмму модернизации жилищно-коммунального хозяйства новых регионов, в том числе с привлечением казначейских кредитов в объеме 50 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.
Он также рассказал, что за 2022 год и первый квартал 2023 года специалистами ФРТ была обеспечена подача тепла в 1788 многоквартирных домов и 189 социальных объектов, большинство из которых находятся в Мариуполе. Для восстановления систем и объектов теплоснабжения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской области были отремонтированы 18,8 километра теплотрасс и запущены 69 стационарных котельных.
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Также фондом поставлены и установлены более 220 блочно-модульных котельных, а для обеспечения водой жителей Лисичанска пробурены 15 скважин и доставлены три водонапорные башни. Кроме того, специалистами ФРТ были отремонтированы 28 разрушенных объектов водоснабжения и водоотведения и более 4 километров сетей. Сейчас проводятся работы по восстановлению около 5 километров сетей в Мариуполе.
"В 2022 году для восстановления критически важной инфраструктуры новых субъектов РФ правительством была организована системная работа и оперативно задействованы ресурсы всего стройкомплекса России. Благодаря поддержке руководства страны и координации Минстроя России дома жителей Мариуполя, Волновахи, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Энергодара и Мелитополя в максимально короткие сроки были обеспечены теплом и водой. Не сбавляя темпа, уже готовимся к следующему отопительному сезону: заканчивается работа по обеспечению готовности к эксплуатации в осенне-зимний период с закрытием теплового контура, восстановлением системы отопления, ремонтом кровель", – цитирует пресс-служба Шагиахметова.
Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о создании на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, управляющей компанией которой станет Фонд развития территорий.
 
РоссияИльшат ШагиахметовФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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