https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863565745.html
Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом - РИА Новости, 06.04.2023
Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
Премьер-министр России Михаил Мишустин в годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского назвал его неординарным политическим деятелем и истинным... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:24
2023-04-06T18:24
2023-04-06T18:24
политика
россия
владимир жириновский
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского назвал его неординарным политическим деятелем и истинным патриотом, соответствующая телеграмма членам партии и ее председателю Леониду Слуцкому опубликована в Telegram-канале кабмина. Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Политика госпитализировали с ковидом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания. "Год назад ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Он был создателем и первым руководителем Либерально-демократической партии России. Талантливый и неординарный, выдающийся политический деятель, истинный патриот. Превыше всего для него были интересы миллионов наших граждан. Он многое сделал для улучшения их жизни и благополучия, именно поэтому избиратели многие годы оказывали доверие и поддержку ЛДПР", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что Владимир Жириновский вписал немало ярких страниц в историю российского парламентаризма, а особое внимание он уделял эффективному взаимодействию всех ветвей власти. "Решительность и целеустремленность, профессионализм и неравнодушие – качества, которые всегда были присущи этому замечательному человеку. Именно таким он останется в памяти нынешнего и будущего поколений политиков", - добавляется в послании.
https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863395049.html
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политика, россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, михаил мишустин
Политика, Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
Мишустин назвал Жириновского неординарным политиком и истинным патриотом
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского назвал его неординарным политическим деятелем и истинным патриотом, соответствующая телеграмма
членам партии и ее председателю Леониду Слуцкому опубликована в Telegram-канале кабмина.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Политика госпитализировали с ковидом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме
, спикер палаты Вячеслав Володин
прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.
"Год назад ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Он был создателем и первым руководителем Либерально-демократической партии России. Талантливый и неординарный, выдающийся политический деятель, истинный патриот. Превыше всего для него были интересы миллионов наших граждан. Он многое сделал для улучшения их жизни и благополучия, именно поэтому избиратели многие годы оказывали доверие и поддержку ЛДПР", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что Владимир Жириновский вписал немало ярких страниц в историю российского парламентаризма, а особое внимание он уделял эффективному взаимодействию всех ветвей власти.
"Решительность и целеустремленность, профессионализм и неравнодушие – качества, которые всегда были присущи этому замечательному человеку. Именно таким он останется в памяти нынешнего и будущего поколений политиков", - добавляется в послании.
На могиле Жириновского открыли памятник