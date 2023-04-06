https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863565745.html

Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом

Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом - РИА Новости, 06.04.2023

Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского назвал его неординарным политическим деятелем и истинным... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:24

2023-04-06T18:24

2023-04-06T18:24

политика

россия

владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского назвал его неординарным политическим деятелем и истинным патриотом, соответствующая телеграмма членам партии и ее председателю Леониду Слуцкому опубликована в Telegram-канале кабмина. Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Политика госпитализировали с ковидом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания. "Год назад ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Он был создателем и первым руководителем Либерально-демократической партии России. Талантливый и неординарный, выдающийся политический деятель, истинный патриот. Превыше всего для него были интересы миллионов наших граждан. Он многое сделал для улучшения их жизни и благополучия, именно поэтому избиратели многие годы оказывали доверие и поддержку ЛДПР", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что Владимир Жириновский вписал немало ярких страниц в историю российского парламентаризма, а особое внимание он уделял эффективному взаимодействию всех ветвей власти. "Решительность и целеустремленность, профессионализм и неравнодушие – качества, которые всегда были присущи этому замечательному человеку. Именно таким он останется в памяти нынешнего и будущего поколений политиков", - добавляется в послании.

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863395049.html

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политика, россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, михаил мишустин