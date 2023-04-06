https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863381586.html

Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком

Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком - РИА Новости, 06.04.2023

Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Владимира Жириновского, отметил, что он был патриотом,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:29

2023-04-06T09:29

2023-04-06T09:29

россия

владимир жириновский

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788671287_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e60a93c30ac8a6ee4d6fb59a402b799d.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Владимира Жириновского, отметил, что он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, настоящим лидером старейшей политической партии современной России. "Уважаемые друзья, шестого апреля исполняется год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского. Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни", - говорится в тексте телеграммы президента РФ, опубликованной на сайте Кремля. Путин добавил, что память о Жириновском объединила в этот день на мемориальных мероприятиях его близких и друзей, товарищей по партии, представителей органов власти, общественных организаций, деловых кругов, средств массовой информации, людей разных возрастов, профессий, взглядов, которые понимают и высоко ценят вклад политика в развитие государства. Президент отметил, что знания, опыт и организаторские способности Жириновского в полной мере были востребованы в парламентской, законотворческой деятельности. "Владимир Вольфович искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества. Таким он и останется в нашей памяти", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230404/zhirinovskiy-1862797378.html

https://ria.ru/20230106/avianosets-1843246618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир жириновский, владимир путин, политика