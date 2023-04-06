https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863381586.html
Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком
Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком - РИА Новости, 06.04.2023
Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Владимира Жириновского, отметил, что он был патриотом,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:29
2023-04-06T09:29
2023-04-06T09:29
россия
владимир жириновский
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Владимира Жириновского, отметил, что он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, настоящим лидером старейшей политической партии современной России. "Уважаемые друзья, шестого апреля исполняется год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского. Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни", - говорится в тексте телеграммы президента РФ, опубликованной на сайте Кремля. Путин добавил, что память о Жириновском объединила в этот день на мемориальных мероприятиях его близких и друзей, товарищей по партии, представителей органов власти, общественных организаций, деловых кругов, средств массовой информации, людей разных возрастов, профессий, взглядов, которые понимают и высоко ценят вклад политика в развитие государства. Президент отметил, что знания, опыт и организаторские способности Жириновского в полной мере были востребованы в парламентской, законотворческой деятельности. "Владимир Вольфович искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества. Таким он и останется в нашей памяти", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230404/zhirinovskiy-1862797378.html
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россия, владимир жириновский, владимир путин, политика
Россия, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Политика
Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком
Путин: Жириновский был настоящим лидером старейшей политической партии современной России
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в обращении
к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Владимира Жириновского, отметил, что он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, настоящим лидером старейшей политической партии современной России.
"Уважаемые друзья, шестого апреля исполняется год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского. Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни", - говорится в тексте телеграммы президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин добавил, что память о Жириновском объединила в этот день на мемориальных мероприятиях его близких и друзей, товарищей по партии, представителей органов власти, общественных организаций, деловых кругов, средств массовой информации, людей разных возрастов, профессий, взглядов, которые понимают и высоко ценят вклад политика в развитие государства.
Президент отметил, что знания, опыт и организаторские способности Жириновского в полной мере были востребованы в парламентской, законотворческой деятельности.
"Владимир Вольфович искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества. Таким он и останется в нашей памяти", - добавил Путин.
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