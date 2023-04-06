https://ria.ru/20230406/zelenskiy-1863497881.html

В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского

В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023

В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского

В случае провала украинского контрнаступления Запад может прекратить поддержку и заставить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, заявил бывший... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:08

2023-04-06T15:08

2023-04-06T16:06

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В случае провала украинского контрнаступления Запад может прекратить поддержку и заставить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Европа устала от Украины и хочет, чтобы все скорее закончилось, однако они не могут открыто предать Киев", — отметил он.По словам эксперта, западные страны рассчитывают выставить ситуацию так, чтобы у украинского лидера не осталось иного пути, как под давлением Вашингтона согласиться на мирное урегулирование.Провал контрнаступления ВСУ, несмотря на поставки натовской техники, покажет, что Киев не способен противостоять мощи российской армии, считает Соскин. При этом, полагает он, новых поставок оружия уже не будет, а следовательно, Зеленский лишится возможности продолжать военные действия.

https://ria.ru/20230406/dilemma-1863443073.html

https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины