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В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 06.04.2023 (обновлено: 16:06 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/zelenskiy-1863497881.html
В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского
В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023
В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского
В случае провала украинского контрнаступления Запад может прекратить поддержку и заставить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, заявил бывший... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:08
2023-04-06T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В случае провала украинского контрнаступления Запад может прекратить поддержку и заставить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Европа устала от Украины и хочет, чтобы все скорее закончилось, однако они не могут открыто предать Киев", — отметил он.По словам эксперта, западные страны рассчитывают выставить ситуацию так, чтобы у украинского лидера не осталось иного пути, как под давлением Вашингтона согласиться на мирное урегулирование.Провал контрнаступления ВСУ, несмотря на поставки натовской техники, покажет, что Киев не способен противостоять мощи российской армии, считает Соскин. При этом, полагает он, новых поставок оружия уже не будет, а следовательно, Зеленский лишится возможности продолжать военные действия.
https://ria.ru/20230406/dilemma-1863443073.html
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве рассказали, какую ловушку подготовил Запад для Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад готовится предать Зеленского после контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В случае провала украинского контрнаступления Запад может прекратить поддержку и заставить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Европа устала от Украины и хочет, чтобы все скорее закончилось, однако они не могут открыто предать Киев", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
У Зеленского дилемма "победить или умереть", считает эксперт
Вчера, 12:57
По словам эксперта, западные страны рассчитывают выставить ситуацию так, чтобы у украинского лидера не осталось иного пути, как под давлением Вашингтона согласиться на мирное урегулирование.
Провал контрнаступления ВСУ, несмотря на поставки натовской техники, покажет, что Киев не способен противостоять мощи российской армии, считает Соскин. При этом, полагает он, новых поставок оружия уже не будет, а следовательно, Зеленский лишится возможности продолжать военные действия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
"Хотел? Получай!" В США припомнили Зеленскому вещие слова об Украине
4 апреля, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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