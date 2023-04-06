https://ria.ru/20230406/zaschita-1863438257.html

В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства

В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023

В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства

Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства Белоруссии и России в любой момент, заявил начальник... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:42

2023-04-06T12:42

2023-04-06T12:42

россия

белоруссия

минск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150516/35/1505163553_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_cf840e9ddb062c206842a9003f30c9ef.jpg

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства Белоруссии и России в любой момент, заявил начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил республики Александр Бас. "Система подготовки региональной группировки войск на территории нашей страны работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. И белорусы и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях обстановки", - приводит его слова пресс-служба минобороны республики в своем телеграм-канале в четверг. Бас подчеркнул, что эта работа осуществляется "в интересах как вооруженных сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации". "Задача у нас одна: плечом к плечу с нашими российскими братьями в случае любой агрессии против Союзного государства защитить наши народы", - сказал он.

https://ria.ru/20230406/sg-1863371968.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, минск, безопасность