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В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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12:42 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zaschita-1863438257.html
В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства
В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства
Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства Белоруссии и России в любой момент, заявил начальник... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:42
2023-04-06T12:42
россия
белоруссия
минск
безопасность
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства Белоруссии и России в любой момент, заявил начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил республики Александр Бас. "Система подготовки региональной группировки войск на территории нашей страны работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. И белорусы и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях обстановки", - приводит его слова пресс-служба минобороны республики в своем телеграм-канале в четверг. Бас подчеркнул, что эта работа осуществляется "в интересах как вооруженных сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации". "Задача у нас одна: плечом к плечу с нашими российскими братьями в случае любой агрессии против Союзного государства защитить наши народы", - сказал он.
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россия, белоруссия, минск, безопасность
Россия, Белоруссия, Минск, Безопасность
В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства

В Минске заявили, что военные из белорусско-российской группировки готовы к защите СГ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации. Архивное фото
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства Белоруссии и России в любой момент, заявил начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил республики Александр Бас.
"Система подготовки региональной группировки войск на территории нашей страны работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. И белорусы и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях обстановки", - приводит его слова пресс-служба минобороны республики в своем телеграм-канале в четверг.
Бас подчеркнул, что эта работа осуществляется "в интересах как вооруженных сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации". "Задача у нас одна: плечом к плечу с нашими российскими братьями в случае любой агрессии против Союзного государства защитить наши народы", - сказал он.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства
Вчера, 08:19
 
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