Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Постпред в Вене Ульянов встретился с главой МАГАТЭ Гросси для обсуждения безопасности ЗАЭС
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого спектра вопросов, в том числе безопасности Запорожской атомной электростанции.
Ульянов добавил, что РФ высоко цент регулярный диалог с главой МАГАТЭ.
"Сегодня состоялась встреча с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес, включая обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС", - сообщил Ульянов в телеграм-канале.
В среду Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" сообщал, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси на встрече с Лихачевым сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.