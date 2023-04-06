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Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.04.2023
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18:55 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zaes-1863574856.html
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.04.2023
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:55
2023-04-06T18:55
в мире
россия
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого спектра вопросов, в том числе безопасности Запорожской атомной электростанции. Ульянов добавил, что РФ высоко цент регулярный диалог с главой МАГАТЭ. "Сегодня состоялась встреча с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес, включая обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС", - сообщил Ульянов в телеграм-канале. В среду Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" сообщал, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси на встрече с Лихачевым сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html
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в мире, россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Специальная военная операция на Украине
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС

Постпред в Вене Ульянов встретился с главой МАГАТЭ Гросси для обсуждения безопасности ЗАЭС

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого спектра вопросов, в том числе безопасности Запорожской атомной электростанции.
Ульянов добавил, что РФ высоко цент регулярный диалог с главой МАГАТЭ.
"Сегодня состоялась встреча с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес, включая обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС", - сообщил Ульянов в телеграм-канале.
В среду Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" сообщал, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси на встрече с Лихачевым сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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