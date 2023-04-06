https://ria.ru/20230406/zaes-1863574856.html

Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС

Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.04.2023

Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:55

2023-04-06T18:55

2023-04-06T18:55

в мире

россия

вена

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого спектра вопросов, в том числе безопасности Запорожской атомной электростанции. Ульянов добавил, что РФ высоко цент регулярный диалог с главой МАГАТЭ. "Сегодня состоялась встреча с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес, включая обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС", - сообщил Ульянов в телеграм-канале. В среду Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" сообщал, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси на встрече с Лихачевым сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"