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Рябков обсудил с послом США вопрос о задержании журналиста WSJ - РИА Новости, 06.04.2023
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19:12 06.04.2023 (обновлено: 19:25 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863580303.html
Рябков обсудил с послом США вопрос о задержании журналиста WSJ
Рябков обсудил с послом США вопрос о задержании журналиста WSJ - РИА Новости, 06.04.2023
Рябков обсудил с послом США вопрос о задержании журналиста WSJ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом США в России Линн Трейси задержание американского гражданина Эвана Гершковича, сообщили в российском министерстве РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:12
2023-04-06T19:25
россия
сша
в мире
линн трейси
сергей рябков
мария захарова
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом США в России Линн Трейси задержание американского гражданина Эвана Гершковича, сообщили в российском министерстве иностранных дел."В ходе обсуждения затронутого Линн Трейси вопроса о задержании в России американского гражданина Эвана Гершковича внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных ему обвинений. Подчеркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. Отмечено также, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Эвана Гершковича, бесперспективна и бессмысленна", - говорится в сообщении МИД РФ по результатам встречи Рябкова с Трейси в четверг.В сообщении также отмечается, что вопрос о консульском доступе к Эвану Гершковичу решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230331/diplomaty-1862204769.html
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россия, сша, в мире, линн трейси, сергей рябков, мария захарова, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз
Россия, США, В мире, Линн Трейси, Сергей Рябков, Мария Захарова, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз
Рябков обсудил с послом США вопрос о задержании журналиста WSJ

МИД: Рябков обсудил с послом США Трейси вопрос о задержании журналиста WSJ Гершковича

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом США в России Линн Трейси задержание американского гражданина Эвана Гершковича, сообщили в российском министерстве иностранных дел.
"В ходе обсуждения затронутого Линн Трейси вопроса о задержании в России американского гражданина Эвана Гершковича внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных ему обвинений. Подчеркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. Отмечено также, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Эвана Гершковича, бесперспективна и бессмысленна", - говорится в сообщении МИД РФ по результатам встречи Рябкова с Трейси в четверг.
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В сообщении также отмечается, что вопрос о консульском доступе к Эвану Гершковичу решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
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РоссияСШАВ миреЛинн ТрейсиСергей РябковМария ЗахароваЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет ЕвропыЕвросоюз
 
 
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