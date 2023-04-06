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В Крыму задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ - РИА Новости, 06.04.2023
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14:42 06.04.2023 (обновлено: 14:50 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863488641.html
В Крыму задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ
В Крыму задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ - РИА Новости, 06.04.2023
В Крыму задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ
Оренбуржец в Крыму под видом сотрудника ФСБ предлагал фигуранту расследования за 4 миллиона рублей закрыть дело о мошенничестве, подозреваемые задержаны,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:42
2023-04-06T14:50
россия
происшествия
москва
севастополь
фсб
оренбург
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Оренбуржец в Крыму под видом сотрудника ФСБ предлагал фигуранту расследования за 4 миллиона рублей закрыть дело о мошенничестве, подозреваемые задержаны, сообщает СУСК по республике Крым и Севастополю.По данным следствия, житель Оренбургской области представился местному жителю, в отношении которого полицией расследовалось уголовное дело о мошенничестве, действующим сотрудником ФСБ России и предложил за 4 миллиона рублей помочь избежать ответственности. Мужчина утверждал, что 2,5 миллиона рублей уйдут на взятку представителям спецслужб, которые привлекут к уголовной ответственности сотрудников полиции, что повлечет прекращение уголовного дела. Еще 1,5 миллиона он требовал для себя на "оперативные расходы", связанные с перелетами в Москву для встреч со своим "начальством".Отмечается, что преступная схема была выявлена в ходе спецмероприятий оперативниками управления ФСБ. Подозреваемого и посредника задержали в Москве сотрудники оперативно-розыскной части государственной защиты свидетелей и потерпевших МВД Крыма, сообщили в ведомстве."Расследование уголовного дела в отношении двух жителей Оренбурга завершено. В зависимости от содеянного органами следствия им вменяется совершение мошеннических действий в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что один из обвиняемых вину признал полностью и дал изобличающие показания в совершении мошеннических действий и посредничестве во взяточничестве против второго фигуранта.
https://ria.ru/20230404/moshennichestvo-1863034792.html
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россия, происшествия, москва, севастополь, фсб, оренбург, республика крым
Россия, Происшествия, Москва, Севастополь, ФСБ, Оренбург, Республика Крым
В Крыму задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

В Крыму задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ и вымогавшего деньги

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Оренбуржец в Крыму под видом сотрудника ФСБ предлагал фигуранту расследования за 4 миллиона рублей закрыть дело о мошенничестве, подозреваемые задержаны, сообщает СУСК по республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, житель Оренбургской области представился местному жителю, в отношении которого полицией расследовалось уголовное дело о мошенничестве, действующим сотрудником ФСБ России и предложил за 4 миллиона рублей помочь избежать ответственности. Мужчина утверждал, что 2,5 миллиона рублей уйдут на взятку представителям спецслужб, которые привлекут к уголовной ответственности сотрудников полиции, что повлечет прекращение уголовного дела. Еще 1,5 миллиона он требовал для себя на "оперативные расходы", связанные с перелетами в Москву для встреч со своим "начальством".
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Отмечается, что преступная схема была выявлена в ходе спецмероприятий оперативниками управления ФСБ. Подозреваемого и посредника задержали в Москве сотрудники оперативно-розыскной части государственной защиты свидетелей и потерпевших МВД Крыма, сообщили в ведомстве.
"Расследование уголовного дела в отношении двух жителей Оренбурга завершено. В зависимости от содеянного органами следствия им вменяется совершение мошеннических действий в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один из обвиняемых вину признал полностью и дал изобличающие показания в совершении мошеннических действий и посредничестве во взяточничестве против второго фигуранта.
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