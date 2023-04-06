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Лектора вуза на Украине отстранили от работы из-за занятия на русском
Лектора вуза на Украине отстранили от работы из-за занятия на русском - РИА Новости, 06.04.2023
Лектора вуза на Украине отстранили от работы из-за занятия на русском
Преподавателя Государственного налогового университета в Ирпене Киевской области, отказавшуюся вести лекции на украинском, отстранили от работы, ведется... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:52
2023-04-06T21:52
2023-04-06T22:17
в мире
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тарас креминь
геннадий зубко
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Преподавателя Государственного налогового университета в Ирпене Киевской области, отказавшуюся вести лекции на украинском, отстранили от работы, ведется служебное расследование, сообщил украинский "24 канал", ссылаясь на комментарий представителей вуза. "Одна из студенток Государственного налогового университета попросила свою преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ. В комментарии "24 каналу" пресс-служба университета заявила, что преподавательницу отстранили от исполнения обязанностей, а также объявили о проведении служебного расследования", - говорится в сообщении в телеграм-канале "24 канала". Публикуется видеозапись онлайн-занятия, во время которого произошел конфликт. Во время лекции по философии одна из студенток попросила Воробьеву перейти на украинский, в ответ на что преподаватель заявила, что уже 35 лет ведет лекции на русском, разрешив девушке не посещать занятия. По информации "24 канала", в офисе языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя известно о ситуации, уже готовится официальное обращение. Ранее в январе член наблюдательного совета Киево-Могилянской академии, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что в стенах вуза запретили говорить на русском языке, подчеркнув, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. Впоследствии уполномоченный по защите украинского языка Креминь заявил, что вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах высших учебных заведений по примеру "Могилянки". Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (92 доллара).
https://ria.ru/20230227/galkin-1854532084.html
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в мире, украина, киевская область, тарас креминь, геннадий зубко, верховная рада украины
В мире, Украина, Киевская область, Тарас Креминь, Геннадий Зубко, Верховная Рада Украины
Лектора вуза на Украине отстранили от работы из-за занятия на русском
24 канал: преподавателя вуза на Украине отстранили от работы из-за лекции на русском
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Преподавателя Государственного налогового университета в Ирпене Киевской области, отказавшуюся вести лекции на украинском, отстранили от работы, ведется служебное расследование, сообщил украинский "24 канал", ссылаясь на комментарий представителей вуза.
"Одна из студенток Государственного налогового университета попросила свою преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ. В комментарии "24 каналу" пресс-служба университета заявила, что преподавательницу отстранили от исполнения обязанностей, а также объявили о проведении служебного расследования", - говорится в сообщении в телеграм-канале "24 канала".
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Публикуется видеозапись онлайн-занятия, во время которого произошел конфликт. Во время лекции по философии одна из студенток попросила Воробьеву перейти на украинский, в ответ на что преподаватель заявила, что уже 35 лет ведет лекции на русском, разрешив девушке не посещать занятия.
По информации "24 канала", в офисе языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя
известно о ситуации, уже готовится официальное обращение.
Ранее в январе член наблюдательного совета Киево-Могилянской академии, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко
заявил, что в стенах вуза запретили говорить на русском языке, подчеркнув, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. Впоследствии уполномоченный по защите украинского языка Креминь заявил, что вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах высших учебных заведений по примеру "Могилянки".
Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (92 доллара).
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