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В Воронежском зоопарке родились четверо ягнят
В Воронежском зоопарке родились четверо ягнят - РИА Новости, 06.04.2023
В Воронежском зоопарке родились четверо ягнят
Сразу четверо ягнят появились на свет у одной из овечек в Воронежском зоопарке, сообщили в четверг на официальном сайте. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:02
2023-04-06T19:02
2023-04-06T20:47
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ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Сразу четверо ягнят появились на свет у одной из овечек в Воронежском зоопарке, сообщили в четверг на официальном сайте. "На лесной территории зоопарка очередное пополнение. У одной из овечек родились два мальчика и две девочки. Это считается большой редкостью, так как обычно овцы приносят за раз по одному или два детеныша", — говорится в сообщении. Поскольку матери детенышей очень трудно выкармливать сразу четырех ягнят и на всех молока не хватает, сотрудники зоопарка поделили детенышей и кормят их по парам с помощью баночек с сосками. "Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Ягнята уже активно бегают и забавно прыгают", — отмечают сотрудники зоопарка. Посетители сейчас могут увидеть только мальчиков, девочки еще находятся в карантинной зоне на докармливании. Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. По последним данным, в зоопарке можно увидеть 160 видов животных и 100 видов растений.
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воронеж
В Воронежском зоопарке родились четверо ягнят
В Воронежском зоопарке у одной из овечек родились сразу четверо ягнят
ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости.
Сразу четверо ягнят появились на свет у одной из овечек в Воронежском зоопарке, сообщили
в четверг на официальном сайте.
"На лесной территории зоопарка очередное пополнение. У одной из овечек родились два мальчика и две девочки. Это считается большой редкостью, так как обычно овцы приносят за раз по одному или два детеныша", — говорится в сообщении.
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Поскольку матери детенышей очень трудно выкармливать сразу четырех ягнят и на всех молока не хватает, сотрудники зоопарка поделили детенышей и кормят их по парам с помощью баночек с сосками.
"Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Ягнята уже активно бегают и забавно прыгают", — отмечают сотрудники зоопарка.
Посетители сейчас могут увидеть только мальчиков, девочки еще находятся в карантинной зоне на докармливании.
Зоопарк в Воронеже
работает с конца 1994 года. По последним данным, в зоопарке можно увидеть 160 видов животных и 100 видов растений.
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