https://ria.ru/20230406/yagnyata-1863578176.html

В Воронежском зоопарке родились четверо ягнят

В Воронежском зоопарке родились четверо ягнят - РИА Новости, 06.04.2023

В Воронежском зоопарке родились четверо ягнят

Сразу четверо ягнят появились на свет у одной из овечек в Воронежском зоопарке, сообщили в четверг на официальном сайте. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:02

2023-04-06T19:02

2023-04-06T20:47

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Сразу четверо ягнят появились на свет у одной из овечек в Воронежском зоопарке, сообщили в четверг на официальном сайте. "На лесной территории зоопарка очередное пополнение. У одной из овечек родились два мальчика и две девочки. Это считается большой редкостью, так как обычно овцы приносят за раз по одному или два детеныша", — говорится в сообщении. Поскольку матери детенышей очень трудно выкармливать сразу четырех ягнят и на всех молока не хватает, сотрудники зоопарка поделили детенышей и кормят их по парам с помощью баночек с сосками. "Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Ягнята уже активно бегают и забавно прыгают", — отмечают сотрудники зоопарка. Посетители сейчас могут увидеть только мальчиков, девочки еще находятся в карантинной зоне на докармливании. Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. По последним данным, в зоопарке можно увидеть 160 видов животных и 100 видов растений.

https://ria.ru/20230401/taygan-1862329380.html

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воронеж