https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863440452.html

В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи

В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи - РИА Новости, 06.04.2023

В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в среду обсуждали все те вопросы, которые обозначили в самом ее начале, сообщил... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:48

2023-04-06T12:48

2023-04-06T12:48

политика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в среду обсуждали все те вопросы, которые обозначили в самом ее начале, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча Путина и Лукашенко перед запланированным на четверг заседанием Высшего государственного совета Союзного государства прошла накануне в Кремле. Ранее сообщалось, что Путин на встрече заявил об успешной работе по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики, а Лукашенко рассказал, что 28 союзных программ реализованы почти на 80 процентов. Президент РФ также упомянул, что слушал послание Лукашенко к народу и парламенту Белоруссии и готов обсудить его.

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков