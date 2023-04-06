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В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи
В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в среду обсуждали все те вопросы, которые обозначили в самом ее начале, сообщил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:48
2023-04-06T12:48
2023-04-06T12:48
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в среду обсуждали все те вопросы, которые обозначили в самом ее начале, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча Путина и Лукашенко перед запланированным на четверг заседанием Высшего государственного совета Союзного государства прошла накануне в Кремле. Ранее сообщалось, что Путин на встрече заявил об успешной работе по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики, а Лукашенко рассказал, что 28 союзных программ реализованы почти на 80 процентов. Президент РФ также упомянул, что слушал послание Лукашенко к народу и парламенту Белоруссии и готов обсудить его.
https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсуждали во время встречи
Песков: Путин и Лукашенко обсуждали вопросы, обозначенные ими в начале беседы
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в среду обсуждали все те вопросы, которые обозначили в самом ее начале, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Лукашенко перед запланированным на четверг заседанием Высшего государственного совета Союзного государства прошла накануне в Кремле. Ранее сообщалось, что Путин на встрече заявил об успешной работе по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики, а Лукашенко рассказал, что 28 союзных программ реализованы почти на 80 процентов. Президент РФ также упомянул, что слушал послание Лукашенко к народу и парламенту Белоруссии и готов обсудить его.
«
"Обсуждались все те вопросы, которые президенты обозначили в самом начале беседы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие темы были затронуты.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии