https://ria.ru/20230406/vorobev-1863393244.html
Воробьев: около 200 иностранных предприятий продолжают работу в Подмосковье
Воробьев: около 200 иностранных предприятий продолжают работу в Подмосковье - РИА Новости, 06.04.2023
Воробьев: около 200 иностранных предприятий продолжают работу в Подмосковье
Порядка 200 зарубежных производственных компаний продолжают свою работу на территории Московской области, несмотря на введенные санкции против России, сообщил в РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:31
2023-04-06T10:31
2023-04-06T10:31
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Порядка 200 зарубежных производственных компаний продолжают свою работу на территории Московской области, несмотря на введенные санкции против России, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."У нас порядка 200 зарубежных предприятий, все эти предприятия за исключением тех, которые на слуху, например, IKEA или Mercedes, продолжают свою работу и отказались от санкционной экспансии", - сказал он.Губернатор также отметил, что в регионе активно развивается направление малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. По данным главы региона, на сегодняшний день их общее количество превышает 1 миллион человек."К нам приходят молодые предприниматели и реализуют свои амбиции в сфере услуг, торговли и нам важно, чтобы их становилось больше и они не закрывались", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862943763.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Порядка 200 зарубежных производственных компаний продолжают свою работу на территории Московской области, несмотря на введенные санкции против России, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"У нас порядка 200 зарубежных предприятий, все эти предприятия за исключением тех, которые на слуху, например, IKEA или Mercedes, продолжают свою работу и отказались от санкционной экспансии", - сказал он.
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Губернатор также отметил, что в регионе активно развивается направление малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. По данным главы региона, на сегодняшний день их общее количество превышает 1 миллион человек.
"К нам приходят молодые предприниматели и реализуют свои амбиции в сфере услуг, торговли и нам важно, чтобы их становилось больше и они не закрывались", - добавил Воробьев
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