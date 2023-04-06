ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ПСБ пополнил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов возможностью открывать вклады в китайских юанях в связи с расширением экономических связей со странами азиатского региона и ростом турпотока между Россией и Китаем, сообщает банк
"Мы видим растущий интерес клиентов к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем. На фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем мы предложили клиентам депозит в юанях. Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян", - приводятся в сообщении слова директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева.
"Мы видим растущий интерес клиентов к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем. На фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем мы предложили клиентам депозит в юанях. Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян", - приводятся в сообщении слова директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева.