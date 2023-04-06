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ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях - РИА Новости, 06.04.2023
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16:53 06.04.2023
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ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях
ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях - РИА Новости, 06.04.2023
ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях
ПСБ пополнил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов возможностью открывать вклады в китайских юанях в связи с расширением экономических... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:53
2023-04-06T16:53
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ПСБ пополнил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов возможностью открывать вклады в китайских юанях в связи с расширением экономических связей со странами азиатского региона и ростом турпотока между Россией и Китаем, сообщает банк "Мы видим растущий интерес клиентов к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем. На фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем мы предложили клиентам депозит в юанях. Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян", - приводятся в сообщении слова директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика

ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ПСБ пополнил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов возможностью открывать вклады в китайских юанях в связи с расширением экономических связей со странами азиатского региона и ростом турпотока между Россией и Китаем, сообщает банк

"Мы видим растущий интерес клиентов к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем. На фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем мы предложили клиентам депозит в юанях. Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян", - приводятся в сообщении слова директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева.
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