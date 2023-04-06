https://ria.ru/20230406/vklady-1863532640.html

ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях

ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях - РИА Новости, 06.04.2023

ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях

ПСБ пополнил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов возможностью открывать вклады в китайских юанях в связи с расширением экономических... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:53

2023-04-06T16:53

2023-04-06T16:53

псб (банк псб)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ПСБ пополнил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов возможностью открывать вклады в китайских юанях в связи с расширением экономических связей со странами азиатского региона и ростом турпотока между Россией и Китаем, сообщает банк "Мы видим растущий интерес клиентов к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем. На фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем мы предложили клиентам депозит в юанях. Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян", - приводятся в сообщении слова директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева.

https://ria.ru/20230211/psb-1851433654.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика