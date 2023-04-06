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Лукашенко вернулся в Минск - РИА Новости, 06.04.2023
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20:58 06.04.2023
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Лукашенко вернулся в Минск
Лукашенко вернулся в Минск - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко вернулся в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:58
2023-04-06T20:58
в мире
минск
россия
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Пул опубликовал видео с прощанием Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным перед отъездом белорусского лидера из Кремля. "Братское прощание лидеров Беларуси и России. А Первый уже в Минске", - говорится в сообщении. Визит главы белорусского государства в Москву длился два дня. Путин и Лукашенко 5 апреля провели двустороннюю встречу, обсудив вопросы безопасности и обороны Союзного государства. Шестого апреля состоялось заседание Высшего госсовета союза.
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в мире, минск, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Минск, Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко вернулся в Минск

Лукашенко вернулся в Минск, завершив визит в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Пул опубликовал видео с прощанием Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным перед отъездом белорусского лидера из Кремля.
"Братское прощание лидеров Беларуси и России. А Первый уже в Минске", - говорится в сообщении.
Визит главы белорусского государства в Москву длился два дня. Путин и Лукашенко 5 апреля провели двустороннюю встречу, обсудив вопросы безопасности и обороны Союзного государства. Шестого апреля состоялось заседание Высшего госсовета союза.
 
В миреМинскРоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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