https://ria.ru/20230406/vizit-1863606214.html
Лукашенко вернулся в Минск
Лукашенко вернулся в Минск - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко вернулся в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:58
2023-04-06T20:58
2023-04-06T20:58
в мире
минск
россия
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863505502_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_5d4100a8347f3a02660cbbfd5894485d.jpg
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Пул опубликовал видео с прощанием Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным перед отъездом белорусского лидера из Кремля. "Братское прощание лидеров Беларуси и России. А Первый уже в Минске", - говорится в сообщении. Визит главы белорусского государства в Москву длился два дня. Путин и Лукашенко 5 апреля провели двустороннюю встречу, обсудив вопросы безопасности и обороны Союзного государства. Шестого апреля состоялось заседание Высшего госсовета союза.
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863505502_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_2d1e520cbf2af6843daece6171ef3f94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Минск, Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко вернулся в Минск
Лукашенко вернулся в Минск, завершив визит в Россию