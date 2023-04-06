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Лукашенко вернулся в Минск

Лукашенко вернулся в Минск - РИА Новости, 06.04.2023

Лукашенко вернулся в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:58

2023-04-06T20:58

2023-04-06T20:58

в мире

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александр лукашенко

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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Пул опубликовал видео с прощанием Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным перед отъездом белорусского лидера из Кремля. "Братское прощание лидеров Беларуси и России. А Первый уже в Минске", - говорится в сообщении. Визит главы белорусского государства в Москву длился два дня. Путин и Лукашенко 5 апреля провели двустороннюю встречу, обсудив вопросы безопасности и обороны Союзного государства. Шестого апреля состоялось заседание Высшего госсовета союза.

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в мире, минск, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко