https://ria.ru/20230406/vetnam-1863562623.html
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама - РИА Новости, 06.04.2023
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама
Российские предприятия активно инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:17
2023-04-06T18:17
2023-04-06T18:17
экономика
вьетнам
россия
ханой
дмитрий чернышенко
в мире
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Российские предприятия активно инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на полях бизнес-форума, посвященного 24 заседанию российско-вьетнамской межправительственной комиссии, которое состоялось в четверг в столице Вьетнама. По его словам, "еще один блок, без которого ничего невозможно - это гуманитарное сотрудничество - культурное, спортивное". "Сотрудничество в области науки и разработок. Здесь, во Вьетнаме, с особым уважением относятся к возможностям наших ученых и, конечно, очень хотят, чтобы и образование здесь было на таком же уровне, как у нас в России", - добавил он. "Сегодня достигли очень важного и интересного соглашения: в Ханое, в центре города, может быть построена общеобразовательная школа, 24 тысячи квадратных метров. Мы рассчитываем, что когда школа будет построена, она станет совершенно новым современным образовательным центом, где будет обучение на русском языке", - сказал замглавы правительства России. Чернышенко подчеркнул, что такие инвестиции не были бы возможны без 70-летнего опыта доверительного, бескорыстного, братского и равноправного партнерства, которое объединяет наши страны.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вьетнам, россия, ханой, дмитрий чернышенко, в мире
Экономика, Вьетнам, Россия, Ханой, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама
Чернышенко: российские предприятия инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама
ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Российские предприятия активно инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на полях бизнес-форума, посвященного 24 заседанию российско-вьетнамской межправительственной комиссии, которое состоялось в четверг в столице Вьетнама.
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"Есть гигантские проекты, которые делает наша "Зарубежнефть", "Газпром", "Новатэк", РЖД предлагает. Это очень серьезные, большие, инвестиционно емкие проекты, выгодные обеим сторонам", - сказал российский вице-премьер.
По его словам, "еще один блок, без которого ничего невозможно - это гуманитарное сотрудничество - культурное, спортивное". "Сотрудничество в области науки и разработок. Здесь, во Вьетнаме, с особым уважением относятся к возможностям наших ученых и, конечно, очень хотят, чтобы и образование здесь было на таком же уровне, как у нас в России", - добавил он.
"Сегодня достигли очень важного и интересного соглашения: в Ханое
, в центре города, может быть построена общеобразовательная школа, 24 тысячи квадратных метров. Мы рассчитываем, что когда школа будет построена, она станет совершенно новым современным образовательным центом, где будет обучение на русском языке", - сказал замглавы правительства России.
Чернышенко подчеркнул, что такие инвестиции не были бы возможны без 70-летнего опыта доверительного, бескорыстного, братского и равноправного партнерства, которое объединяет наши страны.
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества