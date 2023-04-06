Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/vetnam-1863562623.html
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама - РИА Новости, 06.04.2023
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама
Российские предприятия активно инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:17
2023-04-06T18:17
экономика
вьетнам
россия
ханой
дмитрий чернышенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863381966_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_84e7b78e889298c51f43849fcee5c3da.jpg
ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Российские предприятия активно инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на полях бизнес-форума, посвященного 24 заседанию российско-вьетнамской межправительственной комиссии, которое состоялось в четверг в столице Вьетнама. По его словам, "еще один блок, без которого ничего невозможно - это гуманитарное сотрудничество - культурное, спортивное". "Сотрудничество в области науки и разработок. Здесь, во Вьетнаме, с особым уважением относятся к возможностям наших ученых и, конечно, очень хотят, чтобы и образование здесь было на таком же уровне, как у нас в России", - добавил он. "Сегодня достигли очень важного и интересного соглашения: в Ханое, в центре города, может быть построена общеобразовательная школа, 24 тысячи квадратных метров. Мы рассчитываем, что когда школа будет построена, она станет совершенно новым современным образовательным центом, где будет обучение на русском языке", - сказал замглавы правительства России. Чернышенко подчеркнул, что такие инвестиции не были бы возможны без 70-летнего опыта доверительного, бескорыстного, братского и равноправного партнерства, которое объединяет наши страны.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
вьетнам
россия
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863381966_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_9566f465a9c454005de52d1e9db495bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вьетнам, россия, ханой, дмитрий чернышенко, в мире
Экономика, Вьетнам, Россия, Ханой, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко рассказал о российских инвестициях в экономику Вьетнама

Чернышенко: российские предприятия инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Российские предприятия активно инвестируют в экономику и систему образования Вьетнама, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на полях бизнес-форума, посвященного 24 заседанию российско-вьетнамской межправительственной комиссии, которое состоялось в четверг в столице Вьетнама.
«
"Есть гигантские проекты, которые делает наша "Зарубежнефть", "Газпром", "Новатэк", РЖД предлагает. Это очень серьезные, большие, инвестиционно емкие проекты, выгодные обеим сторонам", - сказал российский вице-премьер.
По его словам, "еще один блок, без которого ничего невозможно - это гуманитарное сотрудничество - культурное, спортивное". "Сотрудничество в области науки и разработок. Здесь, во Вьетнаме, с особым уважением относятся к возможностям наших ученых и, конечно, очень хотят, чтобы и образование здесь было на таком же уровне, как у нас в России", - добавил он.
"Сегодня достигли очень важного и интересного соглашения: в Ханое, в центре города, может быть построена общеобразовательная школа, 24 тысячи квадратных метров. Мы рассчитываем, что когда школа будет построена, она станет совершенно новым современным образовательным центом, где будет обучение на русском языке", - сказал замглавы правительства России.
Чернышенко подчеркнул, что такие инвестиции не были бы возможны без 70-летнего опыта доверительного, бескорыстного, братского и равноправного партнерства, которое объединяет наши страны.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко после церемонии возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества
Вчера, 17:35
 
ЭкономикаВьетнамРоссияХанойДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала