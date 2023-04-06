https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html

Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер

Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер - РИА Новости, 06.04.2023

Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер

Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:31

2023-04-06T15:31

2023-04-06T18:02

россия

вьетнам

дмитрий чернышенко

в мире

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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. "Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие", - заявил Фам Минь Чинь. Премьер-министр добавил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией". "Я очень признателен за теплый прием, оказанный нашей делегации... Вьетнам - наш надежный и давний партнер, наши отношения более 70 лет не подвержены изменениям и никакой конъюнктуре. Точно не мы будем менять наши отношения, которые были установлены нашими предками", - заявил в свою очередь вице-премьер Чернышенко.

https://ria.ru/20230406/orden-1863372170.html

россия

вьетнам

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, в мире