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Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер - РИА Новости, 06.04.2023
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15:31 06.04.2023 (обновлено: 18:02 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер - РИА Новости, 06.04.2023
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер
Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:31
2023-04-06T18:02
россия
вьетнам
дмитрий чернышенко
в мире
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. "Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие", - заявил Фам Минь Чинь. Премьер-министр добавил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией". "Я очень признателен за теплый прием, оказанный нашей делегации... Вьетнам - наш надежный и давний партнер, наши отношения более 70 лет не подвержены изменениям и никакой конъюнктуре. Точно не мы будем менять наши отношения, которые были установлены нашими предками", - заявил в свою очередь вице-премьер Чернышенко.
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россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, В мире
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь: страна не поддерживает санкции против России и изоляцию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в Ханое. 6 апреля 2023
Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в Ханое. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в Ханое. 6 апреля 2023
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
"Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие", - заявил Фам Минь Чинь.
Премьер-министр добавил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией".
"Я очень признателен за теплый прием, оказанный нашей делегации... Вьетнам - наш надежный и давний партнер, наши отношения более 70 лет не подвержены изменениям и никакой конъюнктуре. Точно не мы будем менять наши отношения, которые были установлены нашими предками", - заявил в свою очередь вице-премьер Чернышенко.
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