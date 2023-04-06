https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер - РИА Новости, 06.04.2023
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер
Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:31
2023-04-06T15:31
2023-04-06T18:02
россия
вьетнам
дмитрий чернышенко
в мире
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. "Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие", - заявил Фам Минь Чинь. Премьер-министр добавил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией". "Я очень признателен за теплый прием, оказанный нашей делегации... Вьетнам - наш надежный и давний партнер, наши отношения более 70 лет не подвержены изменениям и никакой конъюнктуре. Точно не мы будем менять наши отношения, которые были установлены нашими предками", - заявил в свою очередь вице-премьер Чернышенко.
https://ria.ru/20230406/orden-1863372170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, В мире
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер
Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь: страна не поддерживает санкции против России и изоляцию
ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
"Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие", - заявил Фам Минь Чинь.
Премьер-министр добавил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией".
"Я очень признателен за теплый прием, оказанный нашей делегации... Вьетнам - наш надежный и давний партнер, наши отношения более 70 лет не подвержены изменениям и никакой конъюнктуре. Точно не мы будем менять наши отношения, которые были установлены нашими предками", - заявил в свою очередь вице-премьер Чернышенко.
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