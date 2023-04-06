https://ria.ru/20230406/vertolet-1863436001.html

На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ

На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023

На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ

Вертолет наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:33

2023-04-06T12:33

2023-04-06T12:40

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окинава

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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.Как уточнили представители ведомства, пропавшее с радаров воздушное судно - многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk, приписанный к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото. Предположительно, на борту находилось несколько человек, однако их точное число неизвестно.В свою очередь, телеканал NHK сообщил, что вертолет пропал с радаров около 16.40 по местному времени (10.40 мск). В регион направлены четыре патрульных судна.Силы самообороны Японии в настоящее время ведут сбор данных о ситуации.

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

япония, в мире, окинава