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На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
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12:33 06.04.2023 (обновлено: 12:40 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vertolet-1863436001.html
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ
Вертолет наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:33
2023-04-06T12:40
япония
в мире
окинава
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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.Как уточнили представители ведомства, пропавшее с радаров воздушное судно - многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk, приписанный к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото. Предположительно, на борту находилось несколько человек, однако их точное число неизвестно.В свою очередь, телеканал NHK сообщил, что вертолет пропал с радаров около 16.40 по местному времени (10.40 мск). В регион направлены четыре патрульных судна.Силы самообороны Японии в настоящее время ведут сбор данных о ситуации.
https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html
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япония, в мире, окинава
Япония, В мире, Окинава
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ

Kyodo: на юге Японии у острова Мияко пропал вертолет UH-60 Black Hawk сил самообороны

© AFP 2023 / Tomohiro OhsumiВертолет наземных сил самообороны Японии
Вертолет наземных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / Tomohiro Ohsumi
Вертолет наземных сил самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.
Как уточнили представители ведомства, пропавшее с радаров воздушное судно - многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk, приписанный к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото. Предположительно, на борту находилось несколько человек, однако их точное число неизвестно.
В свою очередь, телеканал NHK сообщил, что вертолет пропал с радаров около 16.40 по местному времени (10.40 мск). В регион направлены четыре патрульных судна.
Силы самообороны Японии в настоящее время ведут сбор данных о ситуации.
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