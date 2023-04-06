https://ria.ru/20230406/vertolet-1863436001.html
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ
Вертолет наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:33
2023-04-06T12:33
2023-04-06T12:40
япония
в мире
окинава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863437224_354:633:2809:2014_1920x0_80_0_0_272ad1b42a07462a17569c85f55f966d.jpg
ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.Как уточнили представители ведомства, пропавшее с радаров воздушное судно - многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk, приписанный к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото. Предположительно, на борту находилось несколько человек, однако их точное число неизвестно.В свою очередь, телеканал NHK сообщил, что вертолет пропал с радаров около 16.40 по местному времени (10.40 мск). В регион направлены четыре патрульных судна.Силы самообороны Японии в настоящее время ведут сбор данных о ситуации.
https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html
япония
окинава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863437224_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6652b3e91cbc19a8279a5454fa855a0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, окинава
На юге Японии пропал вертолет сил самообороны, пишут СМИ
Kyodo: на юге Японии у острова Мияко пропал вертолет UH-60 Black Hawk сил самообороны