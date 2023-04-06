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Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51 - РИА Новости, 06.04.2023
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09:16 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/venesuela-1863379390.html
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51 - РИА Новости, 06.04.2023
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:16
2023-04-06T09:16
в мире
венесуэла
николас мадуро
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны. Ранее сообщалось о 42 задержанных. "Согласно представленным (генпрокурором Тареком Уильямом Саабом - ред.) цифрам, в общей сложности 51 человек заключен под стражу за предполагаемое участие в коррупционных схемах" - говорится в сообщении. Как отмечается, речь идет в том числе о лицах, которые, предположительно, участвовали в коррупционных схемах, связанных с государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Ранее сообщалось, что на фоне расследования коррупции в PDVSA в отставку ушел министр нефти Тарек Эль-Аиссами. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял ее, объяснив решение необходимостью помочь следствию.
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в мире, венесуэла, николас мадуро, pdvsa
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, PDVSA
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51

Генпрокуратура Венесуэлы: число задержанных по подозрению в коррупции выросло до 51

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Магда Гибелли
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Протесты против санкционной политики США в Венесуэле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны.
Ранее сообщалось о 42 задержанных.
"Согласно представленным (генпрокурором Тареком Уильямом Саабом - ред.) цифрам, в общей сложности 51 человек заключен под стражу за предполагаемое участие в коррупционных схемах" - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет в том числе о лицах, которые, предположительно, участвовали в коррупционных схемах, связанных с государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Ранее сообщалось, что на фоне расследования коррупции в PDVSA в отставку ушел министр нефти Тарек Эль-Аиссами. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял ее, объяснив решение необходимостью помочь следствию.
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В миреВенесуэлаНиколас МадуроPDVSA
 
 
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