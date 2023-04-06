https://ria.ru/20230406/venesuela-1863379390.html
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51 - РИА Новости, 06.04.2023
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:16
2023-04-06T09:16
2023-04-06T09:16
в мире
венесуэла
николас мадуро
pdvsa
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны. Ранее сообщалось о 42 задержанных. "Согласно представленным (генпрокурором Тареком Уильямом Саабом - ред.) цифрам, в общей сложности 51 человек заключен под стражу за предполагаемое участие в коррупционных схемах" - говорится в сообщении. Как отмечается, речь идет в том числе о лицах, которые, предположительно, участвовали в коррупционных схемах, связанных с государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Ранее сообщалось, что на фоне расследования коррупции в PDVSA в отставку ушел министр нефти Тарек Эль-Аиссами. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял ее, объяснив решение необходимостью помочь следствию.
https://ria.ru/20230401/venesuela-1862300361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро, pdvsa
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, PDVSA
Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51
Генпрокуратура Венесуэлы: число задержанных по подозрению в коррупции выросло до 51