https://ria.ru/20230406/venesuela-1863379390.html

Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51

Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51 - РИА Новости, 06.04.2023

Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51

Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:16

2023-04-06T09:16

2023-04-06T09:16

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венесуэла

николас мадуро

pdvsa

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число задержанных по подозрению в коррупции в Венесуэле возросло до 51, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны. Ранее сообщалось о 42 задержанных. "Согласно представленным (генпрокурором Тареком Уильямом Саабом - ред.) цифрам, в общей сложности 51 человек заключен под стражу за предполагаемое участие в коррупционных схемах" - говорится в сообщении. Как отмечается, речь идет в том числе о лицах, которые, предположительно, участвовали в коррупционных схемах, связанных с государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Ранее сообщалось, что на фоне расследования коррупции в PDVSA в отставку ушел министр нефти Тарек Эль-Аиссами. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял ее, объяснив решение необходимостью помочь следствию.

https://ria.ru/20230401/venesuela-1862300361.html

венесуэла

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венесуэла, николас мадуро, pdvsa