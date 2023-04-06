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Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме

Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме - РИА Новости, 06.04.2023

Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:07

2023-04-06T10:07

2023-04-06T10:07

туризм

россия

вьетнам

ханой

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он заявил, выступая в четверг в Ханое на открытии пленарной сессии 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме", - сказал зампред правительства РФ. Этот шаг, по его словам, позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках. По итогам прошлого года Вьетнам с туристическими целями посетили порядка 30 тысяч россиян. В предпандемийный 2019 год число российских туристов, прибывавших во Вьетнам в организованных группах и индивидуально через туристические компании, превысило 600 тысяч человек. В настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между двумя странами прямого авиасообщения.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, ханой, дмитрий чернышенко, новости - туризм