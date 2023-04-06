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Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
10:07 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/vbetnam-1863388308.html
Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме
Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме - РИА Новости, 06.04.2023
Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:07
2023-04-06T10:07
туризм
россия
вьетнам
ханой
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он заявил, выступая в четверг в Ханое на открытии пленарной сессии 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме", - сказал зампред правительства РФ. Этот шаг, по его словам, позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках. По итогам прошлого года Вьетнам с туристическими целями посетили порядка 30 тысяч россиян. В предпандемийный 2019 год число российских туристов, прибывавших во Вьетнам в организованных группах и индивидуально через туристические компании, превысило 600 тысяч человек. В настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между двумя странами прямого авиасообщения.
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россия, вьетнам, ханой, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме

Чернышенко предложил открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения Ордена Дружбы председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону в Ханое
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения Ордена Дружбы председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения Ордена Дружбы председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону в Ханое. Архивное фото
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он заявил, выступая в четверг в Ханое на открытии пленарной сессии 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме", - сказал зампред правительства РФ. Этот шаг, по его словам, позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках.
По итогам прошлого года Вьетнам с туристическими целями посетили порядка 30 тысяч россиян.
В предпандемийный 2019 год число российских туристов, прибывавших во Вьетнам в организованных группах и индивидуально через туристические компании, превысило 600 тысяч человек. В настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между двумя странами прямого авиасообщения.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручает Орден Дружбы председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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