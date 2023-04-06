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Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме
Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме - РИА Новости, 06.04.2023
Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:07
2023-04-06T10:07
2023-04-06T10:07
туризм
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ханой
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он заявил, выступая в четверг в Ханое на открытии пленарной сессии 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме", - сказал зампред правительства РФ. Этот шаг, по его словам, позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках. По итогам прошлого года Вьетнам с туристическими целями посетили порядка 30 тысяч россиян. В предпандемийный 2019 год число российских туристов, прибывавших во Вьетнам в организованных группах и индивидуально через туристические компании, превысило 600 тысяч человек. В настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между двумя странами прямого авиасообщения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вьетнам, ханой, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Чернышенко предложил открыть туристические офисы в России и Вьетнаме
Чернышенко предложил открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме
ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил открыть вьетнамские туристические офисы в России и российские - во Вьетнаме. Об этом он заявил, выступая в четверг в Ханое на открытии пленарной сессии 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме", - сказал зампред правительства РФ. Этот шаг, по его словам, позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках.
По итогам прошлого года Вьетнам с туристическими целями посетили порядка 30 тысяч россиян.
В предпандемийный 2019 год число российских туристов, прибывавших во Вьетнам в организованных группах и индивидуально через туристические компании, превысило 600 тысяч человек. В настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между двумя странами прямого авиасообщения.
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