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В "Ростехе" заявили об обеспеченности вакцинами от клещевого энцефалита - РИА Новости, 06.04.2023
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14:22 06.04.2023 (обновлено: 14:24 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vaktsina-1863476575.html
В "Ростехе" заявили об обеспеченности вакцинами от клещевого энцефалита
В "Ростехе" заявили об обеспеченности вакцинами от клещевого энцефалита - РИА Новости, 06.04.2023
В "Ростехе" заявили об обеспеченности вакцинами от клещевого энцефалита
Россия на 100% обеспечена вакцинами от клещевого энцефалита в преддверии сезона клещей, заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:22
2023-04-06T14:24
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия на 100% обеспечена вакцинами от клещевого энцефалита в преддверии сезона клещей, заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. "В преддверии сезона клещей хотим заверить: обеспеченность вакцинами от клещевого энцефалита в стране – стопроцентная", - приводятся его слова в сообщении госкорпорации. К услугам желающих "полностью отечественные вакцины, никакой зависимости от импортных препаратов здесь нет", отметил он. Один из производителей - холдинг "Нацимбио", который выпускает две инактивированные вакцины от клещевого энцефалита – для взрослых с 18 лет и для детей с 3 до 17 лет. "Инактивированные – это значит, что они не содержат живого вируса. Препараты представляют собой очищенные концентрированные стерильные суспензии. С их помощью организм вырабатывает специальные антитела для формирования иммунитета к заболеванию", – пояснил Евтушенко. "Вакцинация – единственный гарантированный способ избежать тяжелых последствий в случае, если человека укусил клещ - переносчик энцефалита", – подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html
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россия, общество, здоровье - общество, ростех
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Ростех
В "Ростехе" заявили об обеспеченности вакцинами от клещевого энцефалита

"Ростех": Россия на сто процентов обеспечена вакцинами от клещевого энцефалита

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинская сестра проводит вакцинацию
Медицинская сестра проводит вакцинацию - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра проводит вакцинацию. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия на 100% обеспечена вакцинами от клещевого энцефалита в преддверии сезона клещей, заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
"В преддверии сезона клещей хотим заверить: обеспеченность вакцинами от клещевого энцефалита в стране – стопроцентная", - приводятся его слова в сообщении госкорпорации.
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К услугам желающих "полностью отечественные вакцины, никакой зависимости от импортных препаратов здесь нет", отметил он.
Один из производителей - холдинг "Нацимбио", который выпускает две инактивированные вакцины от клещевого энцефалита – для взрослых с 18 лет и для детей с 3 до 17 лет.
"Инактивированные – это значит, что они не содержат живого вируса. Препараты представляют собой очищенные концентрированные стерильные суспензии. С их помощью организм вырабатывает специальные антитела для формирования иммунитета к заболеванию", – пояснил Евтушенко.
"Вакцинация – единственный гарантированный способ избежать тяжелых последствий в случае, если человека укусил клещ - переносчик энцефалита", – подчеркивается в сообщении.
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