https://ria.ru/20230406/uss-1863417596.html
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США - РИА Новости, 06.04.2023
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США
Защита сына губернатора Красноярского края Александра Усса подала апелляцию в Верховный кассационный суд Италии на решение о его экстрадиции в США, заявил РИА... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:45
2023-04-06T11:45
2023-04-06T11:45
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россия
артем усс
александр усс
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Защита сына губернатора Красноярского края Александра Усса подала апелляцию в Верховный кассационный суд Италии на решение о его экстрадиции в США, заявил РИА Новости адвокат Артема Усса. "Мы дали ходатайство вчера", - заявил Виничио Нардо. "Возможно, но это неопределенная ситуация", - ответил он на вопрос, может ли побег Усса из-под ареста быть препятствием для вынесения решения. Во вторник Артем Усс объявил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего, в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
https://ria.ru/20230405/pobeg-1863098614.html
https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, артем усс, александр усс
В мире, Италия, Россия, Артем Усс, Александр Усс
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США
Адвокат Нардо: защита Артема Усса обжаловала в ВС Италии решение о его экстрадиции в США