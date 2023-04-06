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Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США - РИА Новости, 06.04.2023
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11:45 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/uss-1863417596.html
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США - РИА Новости, 06.04.2023
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США
Защита сына губернатора Красноярского края Александра Усса подала апелляцию в Верховный кассационный суд Италии на решение о его экстрадиции в США, заявил РИА... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:45
2023-04-06T11:45
в мире
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Защита сына губернатора Красноярского края Александра Усса подала апелляцию в Верховный кассационный суд Италии на решение о его экстрадиции в США, заявил РИА Новости адвокат Артема Усса. "Мы дали ходатайство вчера", - заявил Виничио Нардо. "Возможно, но это неопределенная ситуация", - ответил он на вопрос, может ли побег Усса из-под ареста быть препятствием для вынесения решения. Во вторник Артем Усс объявил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего, в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
https://ria.ru/20230405/pobeg-1863098614.html
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в мире, италия, россия, артем усс, александр усс
В мире, Италия, Россия, Артем Усс, Александр Усс
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США

Адвокат Нардо: защита Артема Усса обжаловала в ВС Италии решение о его экстрадиции в США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Защита сына губернатора Красноярского края Александра Усса подала апелляцию в Верховный кассационный суд Италии на решение о его экстрадиции в США, заявил РИА Новости адвокат Артема Усса.
"Мы дали ходатайство вчера", - заявил Виничио Нардо.
«
"Посмотрим, что скажет суд. Некоторые вещи должны быть установлены с точностью. По кодексу у суда есть шесть месяцев", - заявил он, говоря о возвращении своего клиента в Россию.
"Возможно, но это неопределенная ситуация", - ответил он на вопрос, может ли побег Усса из-под ареста быть препятствием для вынесения решения.
Во вторник Артем Усс объявил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Итальянские СМИ назвали побег Артема Усса колоссальным провалом
5 апреля, 10:38
Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего, в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста
31 марта, 13:00
 
В миреИталияРоссияАртем УссАлександр Усс
 
 
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