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Главу Черкасской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации - РИА Новости, 06.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:33 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/upts-1863436011.html
Главу Черкасской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации
Главу Черкасской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации - РИА Новости, 06.04.2023
Главу Черкасской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации
Главе Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предъявили обвинения в поддержке спецоперации на Украине, сообщили в четверг в офисе... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:33
2023-04-06T12:33
религия
украина
россия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главе Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предъявили обвинения в поддержке спецоперации на Украине, сообщили в четверг в офисе генерального прокурора. "Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры главе Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о новом подозрении", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Как утверждает ведомство, под руководством митрополита, имя которого не называется, после начала специальной военной операции на Украине официальный сайт епархии якобы был обновлен "по шаблону" православных интернет-ресурсов России, также была добавлена гиперссылка, через которую можно было перейти на сайты РПЦ. Офис генерального прокурора обвиняет священнослужителя в том, что он якобы обеспечивал размещение материалов "с нарративами московского патриарха Кирилла", а также с призывами объединить церкви. В феврале Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против руководителя Черкасской епархии УПЦ по обвинению в "разжигании межконфессиональной розни". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230405/komissiya-1863215359.html
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украина, россия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Главу Черкасской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации

Главе Черкасской епархии канонической УПЦ предъявили обвинения в поддержке спецоперации

© Фото : Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главе Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предъявили обвинения в поддержке спецоперации на Украине, сообщили в четверг в офисе генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры главе Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о новом подозрении", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Комиссия министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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5 апреля, 14:49
Как утверждает ведомство, под руководством митрополита, имя которого не называется, после начала специальной военной операции на Украине официальный сайт епархии якобы был обновлен "по шаблону" православных интернет-ресурсов России, также была добавлена гиперссылка, через которую можно было перейти на сайты РПЦ. Офис генерального прокурора обвиняет священнослужителя в том, что он якобы обеспечивал размещение материалов "с нарративами московского патриарха Кирилла", а также с призывами объединить церкви.
В феврале Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против руководителя Черкасской епархии УПЦ по обвинению в "разжигании межконфессиональной розни".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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