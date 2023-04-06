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ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 06.04.2023 (обновлено: 18:40 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/unichtozhenie-1863567000.html
ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.04.2023
ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, три бронемашины, польскую артустановку, две гаубицы и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:28
2023-04-06T18:40
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
сергеевка
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, три бронемашины, польскую артустановку, две гаубицы и американскую радиолокационную станцию, заявили в четверг в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, в мире, сергеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире, Сергеевка
ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, три бронемашины, польскую артустановку, две гаубицы и американскую радиолокационную станцию, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВ миреСергеевка
 
 
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