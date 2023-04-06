https://ria.ru/20230406/unichtozhenie-1863567000.html

ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.04.2023

ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, три бронемашины, польскую артустановку, две гаубицы и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:28

2023-04-06T18:28

2023-04-06T18:40

специальная военная операция на украине

россия

сша

в мире

сергеевка

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, три бронемашины, польскую артустановку, две гаубицы и американскую радиолокационную станцию, заявили в четверг в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады украинских военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

сергеевка

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россия, сша, в мире, сергеевка