https://ria.ru/20230406/ukraina-1863534889.html

В Киеве рассказали, какие шаги станут "политическим убийством" Зеленского

В Киеве рассказали, какие шаги станут "политическим убийством" Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023

В Киеве рассказали, какие шаги станут "политическим убийством" Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что гипотетическое дипломатическое урегулирование конфликта Киева и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:59

2023-04-06T16:59

2023-04-06T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что гипотетическое дипломатическое урегулирование конфликта Киева и республик Донбасса стало бы "политическим убийством" Владимира Зеленского. Такое заявление Данилов сделал в интервью украинскому изданию "Укринформ", отвечая на вопрос, возможно ли вернуть под контроль Киева территорию ДНР и ЛНР, применив дипломатические механизмы, хотя бы в отдаленной перспективе. "Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны использование дипломатии?... Если кто-то хочет политического убийства нашего президента (Зеленского - ред.), он может это предложить", - заявил Данилов в интервью, текст которого опубликован на сайте издания. При этом Данилов допускает использование дипломатии для возращения Крыма, но считает, что для этого Россия должна покинуть полуостров. Данилов утверждает, что Россия якобы пыталась "физически устранить" Зеленского, но не добилась успеха, а теперь предпринимает попытки к его политическому устранению. Как утверждается, РФ "раздражает человечность, порядочность и другие добродетели", которые якобы демонстрирует Зеленский.

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр