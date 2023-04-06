https://ria.ru/20230406/ukraina-1863525532.html

В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского

В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023

В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского

От Украины останется лишь западная часть, если команда Владимира Зеленского не изменит социальную политику в отношении подконтрольной Киеву территории востока... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:32

2023-04-06T16:32

2023-04-06T16:32

в мире

украина

чехия

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. От Украины останется лишь западная часть, если команда Владимира Зеленского не изменит социальную политику в отношении подконтрольной Киеву территории востока страны, заявил в интервью изданию iDNES чешский экономист и бизнесмен Петр Крогман."Украина, к сожалению, не справляется с региональной политикой. <…> Единые дотационные программы помощи только усугубляют кризис, поскольку проще ими пользоваться на безопасном Западе. Поэтому Восток продолжает пустеть, а социальные ножницы раздвигаются все шире", — объяснил эксперт.По его мнению, эта же ошибка стала одной из причин, почему украинские политики потеряли уже пять регионов. Киев не понимает, что такое активная социальная политика, признался Крогман.Необходима целевая местная поддержка для индивидуальных предпринимателей, которые поддерживают жизнь в населенном пункте. На это хватило бы и малой части тех 60 миллиардов, которые сегодня поступают в бюджет Украины из США и Европы, заключил чех.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230406/zelenskiy-1863497881.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863451655.html

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чехия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, чехия, владимир зеленский