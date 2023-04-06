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В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023
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16:32 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863525532.html
В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского
В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023
В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского
От Украины останется лишь западная часть, если команда Владимира Зеленского не изменит социальную политику в отношении подконтрольной Киеву территории востока... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:32
2023-04-06T16:32
в мире
украина
чехия
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. От Украины останется лишь западная часть, если команда Владимира Зеленского не изменит социальную политику в отношении подконтрольной Киеву территории востока страны, заявил в интервью изданию iDNES чешский экономист и бизнесмен Петр Крогман."Украина, к сожалению, не справляется с региональной политикой. &lt;…&gt; Единые дотационные программы помощи только усугубляют кризис, поскольку проще ими пользоваться на безопасном Западе. Поэтому Восток продолжает пустеть, а социальные ножницы раздвигаются все шире", — объяснил эксперт.По его мнению, эта же ошибка стала одной из причин, почему украинские политики потеряли уже пять регионов. Киев не понимает, что такое активная социальная политика, признался Крогман.Необходима целевая местная поддержка для индивидуальных предпринимателей, которые поддерживают жизнь в населенном пункте. На это хватило бы и малой части тех 60 миллиардов, которые сегодня поступают в бюджет Украины из США и Европы, заключил чех.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230406/zelenskiy-1863497881.html
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, чехия, владимир зеленский
В мире, Украина, Чехия, Владимир Зеленский
В Чехии рассказали, что останется от Украины из-за ошибки Зеленского

Чешский экономист Крогман: провал Киева в социальной политике лишит Украину всего Востока

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. От Украины останется лишь западная часть, если команда Владимира Зеленского не изменит социальную политику в отношении подконтрольной Киеву территории востока страны, заявил в интервью изданию iDNES чешский экономист и бизнесмен Петр Крогман.
"Украина, к сожалению, не справляется с региональной политикой. <…> Единые дотационные программы помощи только усугубляют кризис, поскольку проще ими пользоваться на безопасном Западе. Поэтому Восток продолжает пустеть, а социальные ножницы раздвигаются все шире", — объяснил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Вчера, 15:08
По его мнению, эта же ошибка стала одной из причин, почему украинские политики потеряли уже пять регионов. Киев не понимает, что такое активная социальная политика, признался Крогман.
Необходима целевая местная поддержка для индивидуальных предпринимателей, которые поддерживают жизнь в населенном пункте. На это хватило бы и малой части тех 60 миллиардов, которые сегодня поступают в бюджет Украины из США и Европы, заключил чех.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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