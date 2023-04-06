https://ria.ru/20230406/ugrozy-1863464819.html

СМИ: судья и прокурор получили угрозы после предъявления обвинений Трампу

СМИ: судья и прокурор получили угрозы после предъявления обвинений Трампу - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ: судья и прокурор получили угрозы после предъявления обвинений Трампу

Судья по делу экс-президента США Дональда Трампа Хуан Мерчан, его семья, а также прокурор Манхэттена Элвин Брэгг получили множество угроз после предъявления... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:47

2023-04-06T13:47

2023-04-06T13:47

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Судья по делу экс-президента США Дональда Трампа Хуан Мерчан, его семья, а также прокурор Манхэттена Элвин Брэгг получили множество угроз после предъявления обвинений политику, передает телеканал NBC со ссылкой на источники. "За 24 часа после предъявления обвинений Трампу председательствующий судья и его семья получили множество угроз", - сообщили два источника телеканала, знакомые с ситуацией. Один из источников заявил, что за последнее время судье Мерчану и его кабинету поступили "десятки" угроз. Однако он не уточнил период, когда они были получены. Другой источник сообщил телеканалу, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и высокопоставленные представители его офиса продолжают получать угрозы, отметив, что они поступают как в письменном виде, так и в виде звонков. Как сообщается, закрепленные за офисом окружного прокурора полицейские обеспечивают дополнительную безопасность сотрудников. Также усиливаются меры безопасности в суде. Отмечается, что сайта прокуратуры были удалены биографии сотрудников. По данным телеканала, в феврале Брэгг получил конверт с угрозами и белым порошком. ФБР и полиция Нью-Йорка расследуют инцидент. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие якобы заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы. Трамп ранее заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне". Он настаивает на политической подоплеке своего преследования, которое, по его мнению, организовано в интересах действующего главы государства Джо Байдена. Экс-президент также добавил, что США "катятся в ад".

https://ria.ru/20230404/trump-1863047955.html

https://ria.ru/20230406/konkurentsiya-1863363326.html

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Ольга Маркова

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, фбр, арест трампа