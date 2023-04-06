https://ria.ru/20230406/udobreniya-1863501019.html

Постпредство России назвало отправку удобрений через ЕС позитивным сигналом

Постпредство России назвало отправку удобрений через ЕС позитивным сигналом - РИА Новости, 06.04.2023

Постпредство России назвало отправку удобрений через ЕС позитивным сигналом

Информация о готовящейся отправке партий российских удобрений из европейских портов является позитивным сигналом для мировой продовольственной безопасности, но... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:16

2023-04-06T15:16

2023-04-06T15:16

в мире

россия

оон

евросоюз

уралхим

европа

дмитрий мазепин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820110450_0:178:2048:1330_1920x0_80_0_0_558305ad3bed57fbcf184a195a2237ef.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Информация о готовящейся отправке партий российских удобрений из европейских портов является позитивным сигналом для мировой продовольственной безопасности, но проблемы, вызванные европейскими санкциями, остаются, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе. "Информация о том, что две партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, готовятся к отправке, является, безусловно, позитивным сигналом в плане обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Однако следует помнить, что проблема, связанная с транспортировкой удобрений, является одной из составляющих широкого комплекса вопросов, которые до сих пор не решены прежде всего по причине введенных Евросоюзом санкций в отношении России", - сказали в российском дипломатическом представительстве. По словам собеседника агентства, говорить о выполнении Стамбульских договоренностей на текущем этапе по-прежнему не приходится. "Для этого требуется продвижение в реализации всех наших известных требований в контексте Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельскохозяйственного экспорта", - отметили в постпредстве. В дипмиссии напомнили, что, как неоднократно заявлялось ранее, "дальнейшее участие России в "черноморской инициативе" будет зависеть от прогресса на данном треке". В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.

https://ria.ru/20230405/udobreniya-1863349810.html

https://ria.ru/20230402/udobreniya-1862436251.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, оон, евросоюз, уралхим, европа, дмитрий мазепин