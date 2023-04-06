https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863535478.html

Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений

Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений - РИА Новости, 06.04.2023

Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений

Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:01

2023-04-06T17:01

2023-04-06T17:01

астрахань

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и администрации губернатора. По данным администрации губернатора, по астраханским группам в социальных сетях начала распространяться информация о якобы вооруженном нападении в Астрахани на перекрестке улиц Боевая и Тернопольская. Неизвестные якобы обстреляли наряд полиции, похитили табельное оружие и уехали в сторону аэропорта на автомобиле. "Информация о совершении на территории региона резонансных преступлений, размещаемая в ресурсах сети интернет, не соответствует действительности", - говорится в релизе УМВД. В полиции отметили, что в городе идут учения по розыску и задержанию преступников, а оперативная обстановка в области "находится под контролем органов внутренних дел".

https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863431197.html

астрахань

астраханская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

астрахань, происшествия, астраханская область