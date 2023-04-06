https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863535478.html
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений - РИА Новости, 06.04.2023
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений
Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:01
2023-04-06T17:01
2023-04-06T17:01
астрахань
происшествия
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и администрации губернатора. По данным администрации губернатора, по астраханским группам в социальных сетях начала распространяться информация о якобы вооруженном нападении в Астрахани на перекрестке улиц Боевая и Тернопольская. Неизвестные якобы обстреляли наряд полиции, похитили табельное оружие и уехали в сторону аэропорта на автомобиле. "Информация о совершении на территории региона резонансных преступлений, размещаемая в ресурсах сети интернет, не соответствует действительности", - говорится в релизе УМВД. В полиции отметили, что в городе идут учения по розыску и задержанию преступников, а оперативная обстановка в области "находится под контролем органов внутренних дел".
https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863431197.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, происшествия, астраханская область
Астрахань, Происшествия, Астраханская область
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений
В Астрахани объяснили обстрел наряда полиции учениями по задержанию преступников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и администрации губернатора.
По данным администрации губернатора, по астраханским группам в социальных сетях начала распространяться информация о якобы вооруженном нападении в Астрахани на перекрестке улиц Боевая и Тернопольская. Неизвестные якобы обстреляли наряд полиции, похитили табельное оружие и уехали в сторону аэропорта на автомобиле.
"Информация о совершении на территории региона резонансных преступлений, размещаемая в ресурсах сети интернет, не соответствует действительности", - говорится в релизе УМВД.
В полиции отметили, что в городе идут учения по розыску и задержанию преступников, а оперативная обстановка в области "находится под контролем органов внутренних дел".
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков