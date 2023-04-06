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Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений - РИА Новости, 06.04.2023
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17:01 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863535478.html
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений - РИА Новости, 06.04.2023
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений
Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:01
2023-04-06T17:01
астрахань
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и администрации губернатора. По данным администрации губернатора, по астраханским группам в социальных сетях начала распространяться информация о якобы вооруженном нападении в Астрахани на перекрестке улиц Боевая и Тернопольская. Неизвестные якобы обстреляли наряд полиции, похитили табельное оружие и уехали в сторону аэропорта на автомобиле. "Информация о совершении на территории региона резонансных преступлений, размещаемая в ресурсах сети интернет, не соответствует действительности", - говорится в релизе УМВД. В полиции отметили, что в городе идут учения по розыску и задержанию преступников, а оперативная обстановка в области "находится под контролем органов внутренних дел".
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астрахань
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астрахань, происшествия, астраханская область
Астрахань, Происшествия, Астраханская область
Напугавший астраханцев обстрел наряда полиции оказался частью учений

В Астрахани объяснили обстрел наряда полиции учениями по задержанию преступников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Информация из соцсетей о нападении на полицейских в Астрахани не соответствует действительности, в городе идут учения, следует из релизов УМВД по региону и администрации губернатора.
По данным администрации губернатора, по астраханским группам в социальных сетях начала распространяться информация о якобы вооруженном нападении в Астрахани на перекрестке улиц Боевая и Тернопольская. Неизвестные якобы обстреляли наряд полиции, похитили табельное оружие и уехали в сторону аэропорта на автомобиле.
"Информация о совершении на территории региона резонансных преступлений, размещаемая в ресурсах сети интернет, не соответствует действительности", - говорится в релизе УМВД.
В полиции отметили, что в городе идут учения по розыску и задержанию преступников, а оперативная обстановка в области "находится под контролем органов внутренних дел".
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