Рейтинг@Mail.ru
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 06.04.2023 (обновлено: 18:57 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863552033.html
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову - РИА Новости, 06.04.2023
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову
Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:50
2023-04-06T18:57
происшествия
осинники
кемеровская область
россия
убийство
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный на автостанции в Осинниках выстрелом в голову убил мужчину."Было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы (в Осинниках – ред.), возбудили уголовное дело по ст. 105, ч. 1 (убийство). В настоящее время проводим следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.Собеседница агентства добавила, что на месте происшествия работают следователи.Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, убитому было 47 лет."По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко в Осинники направлены сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка. Раскрытие преступления взято на контроль начальником главного управления", – сообщили в полицейском главке.
https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html
https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863451838.html
осинники
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, осинники, кемеровская область, россия, убийство, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Осинники, Кемеровская область, Россия, Убийство, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову

СК возбудил дело после убийства мужчины выстрелом в голову на автостанции в Кузбассе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный на автостанции в Осинниках выстрелом в голову убил мужчину.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Кургане спустя десять лет раскрыли убийство женщины и ее дочери
4 апреля, 17:57
"Было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы (в Осинниках – ред.), возбудили уголовное дело по ст. 105, ч. 1 (убийство). В настоящее время проводим следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
Собеседница агентства добавила, что на месте происшествия работают следователи.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, убитому было 47 лет.
"По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко в Осинники направлены сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка. Раскрытие преступления взято на контроль начальником главного управления", – сообщили в полицейском главке.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве
Вчера, 13:16
 
ПроисшествияОсинникиКемеровская областьРоссияУбийствоСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала