https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863552033.html

На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову

На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову - РИА Новости, 06.04.2023

На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову

Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:50

2023-04-06T17:50

2023-04-06T18:57

происшествия

осинники

кемеровская область

россия

убийство

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный на автостанции в Осинниках выстрелом в голову убил мужчину."Было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы (в Осинниках – ред.), возбудили уголовное дело по ст. 105, ч. 1 (убийство). В настоящее время проводим следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.Собеседница агентства добавила, что на месте происшествия работают следователи.Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, убитому было 47 лет."По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко в Осинники направлены сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка. Раскрытие преступления взято на контроль начальником главного управления", – сообщили в полицейском главке.

https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html

https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863451838.html

осинники

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, осинники, кемеровская область, россия, убийство, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)