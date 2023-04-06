https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863552033.html
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову - РИА Новости, 06.04.2023
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову
Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:50
2023-04-06T17:50
2023-04-06T18:57
происшествия
осинники
кемеровская область
россия
убийство
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный на автостанции в Осинниках выстрелом в голову убил мужчину."Было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы (в Осинниках – ред.), возбудили уголовное дело по ст. 105, ч. 1 (убийство). В настоящее время проводим следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.Собеседница агентства добавила, что на месте происшествия работают следователи.Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, убитому было 47 лет."По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко в Осинники направлены сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка. Раскрытие преступления взято на контроль начальником главного управления", – сообщили в полицейском главке.
https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, осинники, кемеровская область, россия, убийство, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Осинники, Кемеровская область, Россия, Убийство, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На автостанции в Кузбассе мужчину убили выстрелом в голову
СК возбудил дело после убийства мужчины выстрелом в голову на автостанции в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову в городе Осинники Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный на автостанции в Осинниках выстрелом в голову убил мужчину.
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"Было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы (в Осинниках – ред.), возбудили уголовное дело по ст. 105, ч. 1 (убийство). В настоящее время проводим следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
Собеседница агентства добавила, что на месте происшествия работают следователи.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, убитому было 47 лет.
"По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко
в Осинники направлены сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка. Раскрытие преступления взято на контроль начальником главного управления", – сообщили в полицейском главке.
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