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Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве - РИА Новости, 06.04.2023
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13:16 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863451838.html
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве - РИА Новости, 06.04.2023
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве
Житель Подмосковья задушил супругу в ссоре, потом заявил о ее безвестном исчезновении, но в итоге сам сдался следствию, сообщили в Telegram-канале подмосковного РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:16
2023-04-06T13:16
происшествия
московская область (подмосковье)
томилино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Житель Подмосковья задушил супругу в ссоре, потом заявил о ее безвестном исчезновении, но в итоге сам сдался следствию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ в четверг. По данным следствия, 30 марта мужчина, поссорившись с супругой, задушил ее в подъезде дома в Томилино. После убийства мужчина вывез тело на автомобиле в лес Раменского городского округа. Затем убийца обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении жены, но в итоге добровольно сдался, во всем признался и показал, где спрятал тело. "Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 32-летней супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте.
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861590523.html
московская область (подмосковье)
томилино
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происшествия, московская область (подмосковье), томилино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Томилино, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве

СК: житель Люберец задушил жену и спрятал тело, а потом заявил об ее исчезновении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Житель Подмосковья задушил супругу в ссоре, потом заявил о ее безвестном исчезновении, но в итоге сам сдался следствию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ в четверг.
По данным следствия, 30 марта мужчина, поссорившись с супругой, задушил ее в подъезде дома в Томилино. После убийства мужчина вывез тело на автомобиле в лес Раменского городского округа.
Затем убийца обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении жены, но в итоге добровольно сдался, во всем признался и показал, где спрятал тело.
"Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 32-летней супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Мордовии подросток убил мужчину и спрятал тело в Нижегородской области
29 марта, 15:32
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ТомилиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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