https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863451838.html
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве - РИА Новости, 06.04.2023
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве
Житель Подмосковья задушил супругу в ссоре, потом заявил о ее безвестном исчезновении, но в итоге сам сдался следствию, сообщили в Telegram-канале подмосковного РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:16
2023-04-06T13:16
2023-04-06T13:16
происшествия
московская область (подмосковье)
томилино
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Житель Подмосковья задушил супругу в ссоре, потом заявил о ее безвестном исчезновении, но в итоге сам сдался следствию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ в четверг. По данным следствия, 30 марта мужчина, поссорившись с супругой, задушил ее в подъезде дома в Томилино. После убийства мужчина вывез тело на автомобиле в лес Раменского городского округа. Затем убийца обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении жены, но в итоге добровольно сдался, во всем признался и показал, где спрятал тело. "Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 32-летней супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте.
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861590523.html
московская область (подмосковье)
томилино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), томилино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Томилино, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве
СК: житель Люберец задушил жену и спрятал тело, а потом заявил об ее исчезновении