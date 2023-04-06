https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863451838.html

Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве

Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве - РИА Новости, 06.04.2023

Житель Подмосковья заявил о пропаже жены, а потом признался в убийстве

Житель Подмосковья задушил супругу в ссоре, потом заявил о ее безвестном исчезновении, но в итоге сам сдался следствию, сообщили в Telegram-канале подмосковного РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:16

2023-04-06T13:16

2023-04-06T13:16

происшествия

московская область (подмосковье)

томилино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Житель Подмосковья задушил супругу в ссоре, потом заявил о ее безвестном исчезновении, но в итоге сам сдался следствию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ в четверг. По данным следствия, 30 марта мужчина, поссорившись с супругой, задушил ее в подъезде дома в Томилино. После убийства мужчина вывез тело на автомобиле в лес Раменского городского округа. Затем убийца обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении жены, но в итоге добровольно сдался, во всем признался и показал, где спрятал тело. "Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 32-летней супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте.

https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861590523.html

московская область (подмосковье)

томилино

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), томилино, следственный комитет россии (ск рф)